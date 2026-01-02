B2B-säljare - Företagsvärderingar & Affärsinformation
2026-01-02
Vi söker nu en erfaren B2B-säljare som vill arbeta med kvalificerad försäljning inom företagsvärderingar och affärsinformation.
Här får du arbeta i en professionell miljö med tydliga mål, starka incitament och korta beslutsvägar. I rollen ansvarar du för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut - och bygger långsiktiga relationer med beslutfattare runt om i Sverige.
Om arbetsgivaren:
Företaget är en oberoende aktör med lång erfarenhet inom affärsinformation, företagsvärderingar och omvärldsbevakning. Bolaget har hjälpt tusentals företagare att analysera, värdera och skydda sina företagare att analysera, värdera och skydda sina verksamheter genom strukturerad och tillförlitlig information.
Arbetsplatsen är belägen i moderna och renoverade lokaler i Globen.
I rollen som säljare kommer du:
Kontakta beslutsfattare via telefon
Sälja branschrapporter och företagsvärderingar
Arbeta med både nykundsbearbetning och befintlig kundstock
Bygga långsiktiga relationer med företag över hela Sverige
Förhandla, presentera värde och genomföra avslut
Målet är att skapa företroende och långvariga samarbeten genom professionell och värdeskapande försäljning.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av försäljning av företagsvärderingar eller närliggande affärsinformation
Har ett genuint intresse för försäljning och affärer
Är målmedveten, ihärdig och resultatinriktad
Trivs med tydliga mål och prestationsbaserad ersättning
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att arbeta helt på plats i Globen, Stockholm
Vi erbjuder
35-timmar arbetsvecka
Sälj-och produktionsutbildningar efter din erfarenhetsnivå
Bonusar och ytterligare förmåner baserat på prestation
Ett engagerat team och regelbundna företagsaktiviteter
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
