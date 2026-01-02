B2B-säljare - Företagsvärderingar & Affärsinformation

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-02


Vi söker nu en erfaren B2B-säljare som vill arbeta med kvalificerad försäljning inom företagsvärderingar och affärsinformation.
Här får du arbeta i en professionell miljö med tydliga mål, starka incitament och korta beslutsvägar. I rollen ansvarar du för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut - och bygger långsiktiga relationer med beslutfattare runt om i Sverige.
Om arbetsgivaren:
Företaget är en oberoende aktör med lång erfarenhet inom affärsinformation, företagsvärderingar och omvärldsbevakning. Bolaget har hjälpt tusentals företagare att analysera, värdera och skydda sina företagare att analysera, värdera och skydda sina verksamheter genom strukturerad och tillförlitlig information.
Arbetsplatsen är belägen i moderna och renoverade lokaler i Globen.
I rollen som säljare kommer du:

Kontakta beslutsfattare via telefon

Sälja branschrapporter och företagsvärderingar

Arbeta med både nykundsbearbetning och befintlig kundstock

Bygga långsiktiga relationer med företag över hela Sverige

Förhandla, presentera värde och genomföra avslut

Målet är att skapa företroende och långvariga samarbeten genom professionell och värdeskapande försäljning.
Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet av försäljning av företagsvärderingar eller närliggande affärsinformation

Har ett genuint intresse för försäljning och affärer

Är målmedveten, ihärdig och resultatinriktad

Trivs med tydliga mål och prestationsbaserad ersättning

Flytande svenska i tal och skrift

Möjlighet att arbeta helt på plats i Globen, Stockholm

Vi erbjuder

35-timmar arbetsvecka

Sälj-och produktionsutbildningar efter din erfarenhetsnivå

Bonusar och ytterligare förmåner baserat på prestation

Ett engagerat team och regelbundna företagsaktiviteter

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

