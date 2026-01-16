B2B Supportmedarbetare till ledande drivmedelsbolag!
2026-01-16
Vi söker dig som är ansvarstagande och kommunikativ till rollen som supportmedarbetare inom second line support. Här värdesätts en kombination av att leverera förstklassig service och att ha roligt på jobbet. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en ledande aktör inom den nordeuropeiska energisektorn med ett starkt fokus på hållbarhet och framtidens drivmedel. Bolaget investerar kraftfullt i stora omställningsprojekt och driver ett omfattande nätverk av servicestationer i Norden. Organisationen består av över tusen nyfikna och drivna medarbetare som tillsammans arbetar för att förändra spelplanen på energimarknaden.
Här får du möjlighet att bli en del av en företagskultur som vågar utmana rådande normer. För vår kund kommer medarbetarnas säkerhet och välbefinnande alltid i första rummet. De erbjuder en öppen och inkluderande arbetsmiljö där du som medarbetare ges stort förtroende och uppmuntras att ta egna initiativ. Kulturen beskrivs som prestigelös och handlingskraftig, i en verksamhet som ständigt är i rörelse. Här ges du utrymme att utforska nya idéer, och bolaget stöttar din personliga utveckling genom ett starkt ledarskap och kontinuerliga möjligheter till lärande.
Du blir en del av Customer Experience och en kollega i teamet Second Line Support. Du kommer att arbeta nära sju kollegor och rapportera till Team Lead för Second Line Support. På avdelningen arbetar cirka 20 kollegor tillsammans i ett öppet kontorslandskap.
Du erbjuds
• Ordinarie arbetstid: 07.50 - 16.30 (40 min lunch)
• Var tredje/fjärde vecka - arbetstid: 08:20 - 17:00 (40 min lunch)
• 10 min rast x2, en på förmiddag och en på eftermiddag
• Ej möjligt att jobba på distans
Du erbjuds en gedigen introduktion med stöd av en dedikerad buddy som hjälper dig att snabbt komma in i rollen. Här uppmuntras att utforska nya idéer, ta ansvar och visa omtanke - egenskaper som speglar företagets kultur. På sikt finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill utvecklas i en miljö präglad av öppenhet, rättvisa och hållbarhet.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera inkommande supportärenden från företagskunder via telefon och mail
• Hantera frågor kring fakturor, drivmedel, konton, kort, felanmälningar och kredithantering
• Hantera kortansökningar i klientens system
• Ha nära kontakt med angränsande team och avdelningar som sälj-, reskontra- och kreditteamet
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Relevant arbetslivserfarenhet inom service och administration
• God system- och datavana med förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• Kommunicerar obehindrat i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av korttransaktioner och betalflöden
• Tidigare erfarenhet inom kundtjänst/support med telefon och mail som arbetsverktyg
• Har erfarenhet av att arbetat med arbetsuppgifterna beskrivna för rollen
• Kunskap om eller erfarenhet av CRM-system, exempelvis Salesforce
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en välkänd aktör inom drivmedelsbranschen som strävar efter att bli det mest CO2-medvetna företaget i branschen, med fokus på att avveckla fossila bränslen.
