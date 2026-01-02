B2B säljare till Telenor, Tele2 och Tre projekt sökes i centrala Göteborg
Vision Sales & IT Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Lön: kr35 000,00 - kr 80 000,00 per månadBeskrivning av jobbet
Vill du arbeta med marknadens bästa provisioner, ett starkt team och produkter i framkant?
Vision Sales & IT söker nu fler engagerade och drivna säljare till vårt kontor i centrala Göteborg. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom försäljning och arbeta med några av Sveriges ledande mobiloperatörer.Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med att kontakta företagskunder via telefon och erbjuda skräddarsydda kommunikationslösningar inom mobiltelefoni och andra relaterade tjänster. Ditt fokus kommer vara B2B-försäljning, där du bygger långsiktiga relationer och levererar lösningar som skapar verkligt värde för kunden.
Du blir en viktig del av vårt växande säljteam där vi arbetar med tydliga mål, hög energi och stort driv. Hos oss får du chansen att påverka både din egen och företagets utveckling.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom telefoni
Är van vid att arbeta mot tydliga försäljningsmål
Trivs med telefonen som arbetsverktyg
Är energisk, social och har ett genuint intresse för försäljning
Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder:
Marknadens högsta provisioner, din insats ger direkt utdelning
Möjlighet att arbeta med starka och välkända mobiloperatörer
Ett sammansvetsat och drivet team med högt i tak
Moderna kontorslokaler i hjärtat av Göteborg
Kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter inom försäljning
En kultur präglad av framåtanda, tillväxt och god stämning
Om Vision Sales & IT:
Vi är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar till företag i hela Sverige. Med passion för försäljning och teknik hjälper vi företag att hitta de bästa lösningarna inom mobiltelefoni, växeltjänster och IT-kommunikation. Vår framgång bygger på vårt engagerade team och vår vision att alltid leverera kvalitet och resultat.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som vår nästa stjärnsäljare!
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
