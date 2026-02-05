B2B säljare för Telenor - Snittlön 60.000kr
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-05
Vill du jobba med företagsförsäljning hos ett av Sveriges starkaste varumärken inom telekom? Innovative söker nu erfarna säljare till vårt B2B-team där du får arbeta med Telenor och en bred portfölj av mobila tjänster mot företagskunder.
Rollen: Du kontaktar både nya och befintliga företagskunder, kartlägger deras behov och skräddarsyr lösningar från vår breda produktportfölj. Rollen erbjuder både individuell prestation och samarbete inom ett erfaret och framgångsrikt team.
Varför jobba hos oss?
Hög garantilön + generösa provisioner och bonusar (Snittlön 60.000 kr)
Välutbildade coacher och ledare med flera års erfarenhet inom sälj och ledarskap
Interna och externa utbildningar för din utveckling
Möjlighet att växa inom företaget till mer komplexa B2B-roller
Centrala, moderna lokaler på Gärdet, Stockholm
Företagskonferenser, tävlingar och sociala aktiviteter
Vi söker dig som:
Har minst 3 månaders erfarenhet inom försäljning
Vill ta nästa steg i karriären
Brinner för att skapa resultat och långsiktiga kundrelationer
Talar och skriver flytande svenska
Arbetstider: Måndag-fredag, 08:30-17:30 (fredagar 08:30-16:30)
Plats: Gärdet, Stockholm
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss
Vi består idag av 200+ glada medarbetare
Samarbeten med Telia, Telenor och Halebop
Specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning https://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales
