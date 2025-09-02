B2B inne & ute säljare sökes till Google Certifierad Mediabyrå
Hirely AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-09-02
Vill du ta nästa steg i din karriär inom försäljning?
Hos oss på VR Media, en Google certifierad byrå mitt i centrala Malmö, får du chansen att jobba med några av de mest efterfrågade digitala tjänsterna på marknaden. Allt från virtuella Google Maps rundturer, reklamfilmer, sociala medier och SEO.
Nu söker vi en driven säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss!
Om rollen
Som säljare hos oss blir du en viktig nyckelspelare, du:
Bygger relationer med både nya och befintliga kunder Lyssnar in behov och erbjuder skräddarsydda digitala lösningar
Driver hela säljprocessen från första kontakt till avslut Arbetar självständigt men med stöd av ett engagerat och måldrivet team Vi tror att du
Är självgående, positiv och triggas av att nå resultat Har erfarenhet av försäljning eller en stark vilja att utvecklas inom området
Talar svenska (ytterligare språk är ett plus men inget krav) Älskar att bygga relationer och skapa värde för företag
Vi erbjuder
Heltidstjänst (mån-fre, 08.30-16.30) på vårt kontor vid Gustav Adolfs Torg i Malmö. Ett växande företag där du får påverka, utvecklas och göra skillnad
Attraktiv delägande modell där du får ta del av intäkter från aboneamngs kunder så länge kunden är kund och du är anställd.
Stöttning från ett engagerat team och en arbetsmiljö med högt tempo, energi och glädje
Möjligheten att arbeta med marknadsledande digitala tjänster som verkligen hjälper företag att växa
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till: rekrytering@vrmedia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
VR Media International AB Jobbnummer
9488895