B-Körkort Chaufförer sökes till expansivt bolag i Södra Stockholm

Athletic Work Nordic AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-03-08


Söker du ett jobb där du kan kombinera jobb med träning eller studier? Just nu söker vi B-chaufförer till Sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaruhandel. Företaget erbjuder matleverans hem till dörren den tid och dag kunden önskar med egna kylbilar och levererar i dag i bl.a. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.
Du kommer att leverera matkassar till kunder i Stockholmsområdet och dess grannkommuner. Som kundens ansikte utåt och leveransansvarig ställs höga krav på noggrannhet och servicetänk.
Arbetspassen är schemalagda måndag-fredag mellan kl 05.00-23.00. Arbetspassen börjar och slutar i Farsta.

Publiceringsdatum
2026-03-08

Kvalifikationer
Rökfri, eftersom du hanterar kunders livsmedel.

B-Körkort i minst två år, körvana från större fordon.

Hanterar Svenska språket flytande i såväl tal som skrift.

Annan sysselsättning på minst 50%

Lokalkännedom, att med hjälp av GPS hitta i Stockholmsregionen och grannkommuner.

Meriterande:

Idrottsbakgrung

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2590775-1880017".

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Fryksdalsbacken 9 (visa karta)
123 43  FARSTA

Arbetsplats
Athletic Work

Jobbnummer
9783464

