B-Körkort Chaufförer sökes till expansivt bolag i Södra Stockholm
Athletic Work Nordic AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Athletic Work Nordic AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Söker du ett jobb där du kan kombinera jobb med träning eller studier? Just nu söker vi B-chaufförer till Sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaruhandel. Företaget erbjuder matleverans hem till dörren den tid och dag kunden önskar med egna kylbilar och levererar i dag i bl.a. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.
Du kommer att leverera matkassar till kunder i Stockholmsområdet och dess grannkommuner. Som kundens ansikte utåt och leveransansvarig ställs höga krav på noggrannhet och servicetänk.
Arbetspassen är schemalagda måndag-fredag mellan kl 05.00-23.00. Arbetspassen börjar och slutar i Farsta.Publiceringsdatum2026-03-08Kvalifikationer
Rökfri, eftersom du hanterar kunders livsmedel.
B-Körkort i minst två år, körvana från större fordon.
Hanterar Svenska språket flytande i såväl tal som skrift.
Annan sysselsättning på minst 50%
Lokalkännedom, att med hjälp av GPS hitta i Stockholmsregionen och grannkommuner.
Meriterande:
Idrottsbakgrung Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2590775-1880017". Arbetsgivare Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Fryksdalsbacken 9 (visa karta
)
123 43 FARSTA Arbetsplats
Athletic Work Jobbnummer
9783464