B-chaufförer sökes på deltid till större transportföretag i Göteborg
Är du en trygg och ansvarsfull förare som söker ett deltidsjobb? Har du erfarenhet av att köra budbil eller vana av att köra mycket bil? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!
Vi söker nu efter engagerade B-chaufförer på deltid till en av våra stora kunder i Göteborg. I rollen kommer du att köra olika rutter runt om i Göteborg med fokus på att leverera högkvalitativ service och säkerhet. Arbetstiden är förlagd till vardagar under dagtid, vilket ger dig en bra balans mellan arbete och fritid.
Vad vi erbjuder:
• Ett flexibelt deltidsarbete hos en välkänd kund i Göteborg.
• Möjlighet att utveckla dina körfärdigheter och jobba i en varierad miljö.
• Ett dynamiskt team där vi sätter säkerhet och service i första rummet.
Vem är du?
• Har B-körkort och är bekväm med att köra i olika miljöer.
• Har en sysselsättning på minst 50%, exempelvis studier eller annan anställning.
• Har tidigare erfarenhet av att köra budbil eller vana vid att köra mycket bil.
• Är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt.
• Genomfört utbildning inom ADR (meriterande)
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
