B-chaufför sökes till Länna - Dagtid & kväll
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2025-09-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Haninge
, Mjölby
, Karlsborg
, Tranås
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bli vår nästa stjärnchaufför?
Är du en passionerad chaufför som älskar att ge kunder service i världsklass? Då kan detta vara din chans att bli en del av vårt framgångsrika team!
Som B-chaufför hos oss får du arbeta hos en av våra välkända kunder. Du får möjlighet att köra ut paket till både företag och privatpersoner, där du kommer att vara ansiktet utåt och sätta standarden för kundens service. Vi söker en social och engagerad person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö och alltid prioriterar kundens behov.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
-Effektiv utkörning av paket och god service till kunder i Stockholm.
-Sortering och lastning av gods - vi söker dig som är i god fysisk form och kan hantera tunga lyft.
-Självständigt arbete med fokus på kvalitet och säkerhet i trafiken.
Arbetstider:
Du kommer främst att arbeta måndag till fredag, och arbetstiderna kan variera mellan 08:00-16:30 och 16:30-22:00.
Vi söker dig som har:
-Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande.
-Minst 2 års innehav av B-körkort.
-Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av distributionsarbete.
• Ett starkt servicetänk med kunden i fokus.
Meriterande:
• Truckkort.
Observera att ett utdrag ur belastningsregistret kommer att tas i början av rekryteringsprocessen.
Personliga kvalifikationer:
För att trivas i denna roll ser vi att du är strukturerad, noggrann och stresstålig. Du sätter säkerheten först och planerar alltid dina rutter väl. Om du brinner för att ge enastående service och har passion för transport - då är detta din chans!
Ansök nu och bli en del av Arena-familjen!
Tillsammans skapar vi framtidens logistik! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Atilla Tuncer atilla.tuncer@arenapersonal.com 0726010990 Jobbnummer
9488317