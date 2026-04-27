B-chaufför sökes till Hans Norbergs Åkeri AB - nattkörning
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Örnsköldsvik
2026-04-27
Vi söker nu 1 B-chaufför för nattkörning med start i mitten av juni och över sommaren. Upplärning sker under ca 2 veckor, där du får gå bredvid och lära dig rutten, terminalarbetet och arbetsplatsens rutiner.
Arbetet börjar i terminalen där du inleder natten med att sortera inkommande gods i burar och förbereda leveranser. Fram till cirka kl. 03 arbetar du med att strukturera och organisera godset så att allt hamnar rätt inför utkörning.
Därefter lastar du budbilarna och kör ut reservdelar till verkstäder i Örnsköldsvik med omnejd. Körningen sker nattetid vilket innebär lugn trafik, men ställer krav på att du är självgående, uppmärksam och ansvarstagande.
Arbetet är både fysiskt och praktiskt - du rör dig mycket, lyfter och hanterar gods, samtidigt som du planerar och genomför din körning effektivt.
Arbetstider:
Nattpass kl. 22:00-07:00
Arbetsvecka: Söndag kl. 22:00 till fredag morgon
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Trivs med nattarbete
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig
Är självgående och gillar ett praktiskt arbete
Klarar av fysiskt arbete
Start: Mitten av juni fram och sträcker sig till början/mitten på augusti.
Låter det intressant? Sök in direkt! Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
891 55 ARNÄSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort.
