B-chaufför sökes för konsultuppdrag på heltid i Norrköping!

Har du god fysik och är en van bilförare? Läs då vidare!
Vi söker för kunds räkning en b-chaufför som ska jobba heltid att leverera produkter ut till kunder. Vår kund är en av de ledande tillverkare av glas och glasprodukter och har nu behov av en b-chaufför som kommer att leverera ordrar till glasmästerier som är stationerade runt om i Östergötland, bla. i Katrineholm, Motala, Västervik och Nyköping, du utgår från - Norrköping.
Under en typisk arbetsdag kommer du som blir anställd att plocka fram och lasta in varor utifrån de ordrar som inkommit för att sedan leverera dessa under dagen till företagets kunder. Du kommer att arbeta individuellt under den tid du är ute och kör och levererar varor men ni är flera kollegor på plats på arbetsplatsen när arbete med orderhantering, returer och annat ev. administrativt arbete sker. Arbetstiderna är vardagar 7-16 perioden 1 september - 30 september du måste kunna jobba hela perioden för att vara aktuell för tjänsten.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som antingen har erfarenhet av att ha jobbat som B-chaufför tidigare eller har mycket god körvana och det är meriterande om du har vana av att köra ett större fordon. Vidare är du som person noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt då det är av stor vikt att rätt artikel blir levererad ut till kund. Då du själv kommer att jobba med leveransen så möter du även kunder vid avlämning och därför är det viktigt att du som person är trevlig, tillmötesgående och har ett serviceinriktat förhållningssätt när du möter kunder. Då tunga lyft förekommer vid in-och utlastning av artiklar är det viktigt att du har god fysik.
Du kommer under denna period att vara anställd av oss på StudentConsulting men jobba ute hos kund. Tjänsten är visstid men chans med förlängning.
Om denna tjänst låter som något för dig, sök då idag! Urval och intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
