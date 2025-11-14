B-chaufför med egen bil till Östersund (1-2 dagars uppdrag)
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Östersund Visa alla fordonsförarjobb i Östersund
2025-11-14
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Östersund
, Ragunda
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Om tjänsten Nu söker vi dig med B-körkort och Android-telefon, för ett kortare uppdrag i Östersund/Åre/Duved. I tjänsten kommer du att åka runt till olika platser och butiker i området för att genomföra systemuppdateringar. Du får all instruktion som krävs för att genomföra uppdateringarna, och det är ett relativt enkelt arbete.
Om dig För att passa för tjänsten ser vi att du arbetar effektivt, med en hög arbetsmoral.
Du har tillgång till egen bil, samt en Android-telefon för att kunna utföra uppdraget. Du kommer att få både mobil- och milersättning.
Krav för tjänsten - B-körkort och tillgång till egen bil - Egen Android-telefon (iphone fungerar ej) - Goda kunskaper i svenska
Övrigt Tjänsten är tänkt att börja omgående, vardagar kl. 8-17. Uppdraget pågår i 1-3 dagar.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9606204