B-chaufför i norra Stockholm - heltid under säsong
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Vi söker nu drivna chaufförer till vår kund i norra Stockholm
Detta är ett säsongsjobb med start i slutet av mars till slutet av april med stor chans till förlängning för rätt person. Arbetstiderna är förlagda 07:00-16:00, måndag till fredag.
Som chaufför blir din primära arbetsuppgift att säkerställa effektiv hantering och leverans av varor, vilket i detta fall är däck. Du kommer också möta kunder vid leverans därför ser vi gärna att du som söker har en känsla för god service. Du ingår i ett starkt team där din samarbetsförmåga och vilja att bidra är avgörande för att säkerställa leveransen. Vi söker personer med rätt inställning och driv.Dina arbetsuppgifter
Bilkörning (B-körkort)
Sortering av däck på lager inför leverans
Truckkörning
Kundservice
Profil & bakgrund
Du som söker trivs med både bilkörning, tempo och kundkontakt. Du kommer lyfta och bära flera varor under ditt arbetspass och det är därför viktigt att du trivs med ett fysiskt arbete. Du ska drivas av ett gott samarbete med dina kollegor och vara med och bidra till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
God körvana (B-körkort)
Serviceinriktad
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil.
Urval sker löpande, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7249451-1890566". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211)
196 31 KUNGSÄNGEN Körkort
