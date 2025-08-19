B-chaufför för hemleverans av paket hos Postnord
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
Studerar du och är i behov av ett extrajobb? Eller har du ett annat jobb på minst 50% och vill utöka din arbetstid? Trivs du att arbeta kvällar? Då kan det vara just dig vi söker!
Nu har du chansen att hitta det perfekta extrajobbet vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning. Vi söker dig som vill jobba med hemleverans av paket inom Luleå. Arbetet sker på kvällstid och är förlagt till vardagar. För arbetet krävs att du har B-körkort och god körvana.
Vi har just nu ett behov av extrapersonal du har möjlighet att arbeta utifrån dina behov. Vi erbjuder en härlig arbetsplats med trevliga kollegor och goda arbetsvillkor. Du kommer vara anställd via StudentConsulting och uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig med fullständig gymnasiekompetens. För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du studerar 50% alternativt har ett annat jobb på minst 50% som kan styrkas med intyg. Tidigare erfarenhet av budbil är ett krav för tjänsten.
Som person är du ansvarstagande och självgående. Du kommer vara ansiktet utåt för PostNord vilket kräver att du som person har ett serviceinriktat arbetssätt.
Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på mail emilia.bergstedt@studentconsulting.com
. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, sök därför redan idag!
OM FÖRETAGET
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
