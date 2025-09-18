Axevalla Hästcentrum söker driftspersonal till hästanläggning.
2025-09-18
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
På Axevalla hästcentrum mellan Skara och Skövde finns allt du kan önska dig i hästväg.
Vi befinner oss i en expansiv fas där ny skola och hästanläggning just tagits i bruk. På Axevalla hästcentrum har vi gymnasieutbildning, vuxenutbildning och YH-utbildning mot disciplinerna ridsport, travsport och islandshästsport. Vi har även hovslagarutbildning på YH-nivå. Vår målsättning är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Vi söker dig som vill arbeta extra i driften!Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att alla vanligt förekommande uppgifter i hästanläggningsarbetet. Så som stalltjänst, hästskötsel och ridning. Du ska ha förmågan att arbeta med god struktur enligt gällande planering. Det är av hög vikt att du tar ansvar för hästarnas välbefinnande och kan göra egna prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Att arbeta tillsammans med elever ingår i uppdraget.Kvalifikationer
För att trivas i uppdraget behöver du vara initiativtagande, ansvarsfull, noggrann, lojal och ha god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kunskap i ridning av olika typer av hästar så som igångsättning, rehab samt utbildning efter anvisningar/instruktioner är ett krav. (Rid/körprov kan genomföras innan anställning). Inriktning mot ridsport, islandshästsport eller trav.
Yrkeserfarenhet av arbete inom hästhållning är meriterande, likväl goda färdighet i ridning och tappskokompetens.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav. Meriterande med tillägg.Anställningsvillkor
Timanställning med arbete förekommande främst under helg och storhelg men även vissa pass på vardagar kan förekomma. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. För att få en anställning inom vår skolverksamhet krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett via polisens hemsida. Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag.
Välkommen med din ansökan!
