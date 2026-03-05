Axevalla Folkhögskola söker kock/köksbiträde till sommaren 2026
Stiftelsen Axevalla Folkhögskola / Kockjobb / Skara
Axevalla folkhögskola är en anrik skola som ligger precis vid Axevalla hed med bra pendlingsmöjligheter, både till Skövde och Skara.
Skolan sjuder av liv hela året med både kursdeltagare och konferensgäster. Över sommaren är det aktiviteter som till exempel läger- och kursverksamhet, kurser i svenska och det årliga kulturevenemanget Axevalla Sommar.Dina arbetsuppgifter
Köket serverar frukost, fika, lunch och middag vilket medför att man tillsammans med kollegorna blir schemalagd som tidigast från 07:00 och slutar som senast 20:00 (med några få undantag). Arbetet sker fördelat på veckans alla dagar.
Vi söker nu sommarvikarier. Vi kan erbjuda heltidsarbete under veckorna 25-33. Därutöver finns ytterligare behov av enstaka dagar. Arbete kan även bli aktuellt efter sommaren men då i mindre omfattning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från att arbeta i kök. Allra helst är du utbildad kock eller har mångårig erfarenhet.Anställningsvillkor
Tjänsten är vikariat eller visstidsantällning. Det finns möjlighet att arbeta en lägre tjänstgöringsgrad och delar av sommaren. Ange gärna hur du kan arbeta redan i din ansökan.
Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Ersättning
Enligt kollektivatal Så ansöker du
