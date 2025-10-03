Axess Logistics söker lagermedarbetare med struktur och ansvarskänsla
2025-10-03
Är du en självgående person som gillar ordning och reda - och som vill göra skillnad i vardagen? Då kan du vara den vi söker! Axess Logistics söker nu en engagerad lagermedarbetare som vill spela en central roll i vår logistikverksamhet. Här får du möjlighet att bidra till vår utveckling, i ett företag som har blicken riktad mot framtiden.

Om tjänsten
I denna roll får du ett brett och omväxlande ansvar, där du har daglig kontakt med både produktion och administration. Du arbetar i ett team men med mycket eget ansvar - och din insats gör direkt skillnad.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Mottagning och registrering av inkommande gods i vårt affärssystem Microsoft Dynamics 365 (D365)
• Kommunikation med berörda avdelningar kring inkommande leveranser
• Utskick av material samt bokning av transporter
• Påfyllning av material till produktionen
• Intern logistik - köra gods till olika produktionsytor
• Månadsvisa inventeringar av produktions- och kundmaterial
• Förbättringsarbete inom lagerlogistik och struktur
Vem är du?
• Är noggrann, strukturerad och har hög arbetsmoral
• Är självgående och initiativtagande
• Är pålitlig och har hög närvaro
• Trivs med ett fysiskt arbete och ett högt tempo
• Har truckkort samt vana av att köra motviktstruck
• Har körkort för manuell växellåda
• Har erfarenhet av affärssystem, gärna D365 (meriterande men inte ett krav)
Om verksamheten
Axess Logistics är Nordens ledande logistikpartner för fordonshantering, med anläggningar i Sverige, Danmark och Norge. Vi hanterar över 200 000 bilar per år och erbjuder helhetslösningar inom fordonslogistik - från transport till anpassning, lagerhållning och administration. Vi är stolta över vår moderna arbetsmiljö, vår hållbarhetsfokus och vår förmåga att anpassa oss snabbt till kundernas behov. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67831". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Nordberg johan.nordberg@uniflex.se 0761756106 Jobbnummer
9540517