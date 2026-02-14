Axeltorps Vårdhem söker sjuksköterska för semestervikariat
2026-02-14
Axeltorps Vårdhem är ett särskilt boende för personer med en demenssjukdom, beläget cirka två mil söder om Kristianstad. Axeltorp har 32 lägenheter fördelat på fyra avdelningar.
Vikariatet innefattar dagtid, vardagar samt viss beredskap. Beredskap förläggs kvällar, helger, nätter och röda dagar. Publiceringsdatum2026-02-14Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska.
• Körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från demensvård och tidigare arbetat i Lifecare.
Sysselsättningsgrad samt tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum för annons.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: asa@axeltorp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Axeltorps Vårdhem AB
(org.nr 556631-3358), https://www.axeltorp.se
Degebergavägen 646-80 (visa karta
)
297 92 EVERÖD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axeltorps Vårdhem AB Kontakt
Verksamhetschef
Åsa Melander asa@axeltorp.se 044-7752307 Jobbnummer
9743093