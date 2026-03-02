Axelsbergs vårdcentral söker undersköterska till hemsjukvården
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en undersköterska till hemsjukvården på Axelsbergs vårdcentral.
Varmt välkommen med din ansökan!
På Axelsbergs vårdcentral har vi ambitionen att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
Vårdcentralen är belägen i Hägersten i södra Stockholm, nära tunnelbana och natur. Axelsbergs vårdcentral är en välfungerande arbetsplats där vi arbetar med att ständigt fortsätta förbättra oss.
Axelsbergs vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO). Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Arbetet innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter för undersköterska inom hemsjukvården. På Axelsbergs vårdcentral arbetar vi i ett härligt team med läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare för att skapa en god kontinuitet för våra patienter. Vi använder journalsystemet TakeCare.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har fullgjord undersköterskeutbildning. Du har dessutom tidigare erfarenhet av arbete på hemsjukvård.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, hjälpsam och kan rycka in där det behövs. Du har mycket god förmåga att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt. Du trivs med att ge god service och har ett gott bemötande till både kollegor och patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Timanställning.Kontaktperson för detta jobb
Kaisa Virta, enhetschef tel. 070-4844439
Övrig information:
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Axelsbergs vårdcentral Kontakt
Kaisa Virta, enhetschef 070-4844439 Jobbnummer
9770735