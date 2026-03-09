Awilja Ab söker personliga assistenter i Åmål, Säffle och Arvika e
2026-03-09
Awilja Management AB anordnar personlig assistans i hela Sverige. Vi har idag kontor i Årjäng och Säffle .
Vi söker nu behovs och timanställda till flera uppdrag.
Om du känner att detta skulle vara jobbet för dig så skicka en ansökan med CV och personligt brev till Awilja Management AB.
Arbetsplats: Åmål, Säffle och Arvika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: ann-louise@awilja.se Arbetsgivare Awilja Management AB
