Avverkningsplanerare till norra Värmland/Fryksdalen, Stora Enso Skog
Stora Enso Skog AB / Skogsbrukarjobb / Torsby Visa alla skogsbrukarjobb i Torsby
2026-01-22
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora Enso Skog AB i Torsby
, Sunne
, Hagfors
, Arvika
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för skogsskötsel och vill bidra till en hållbar produktionskedja? Vi söker nu en engagerad avverkningsplanerare med fokus på traktplanering, där du bland annat stöttar våra virkesköpare att hitta nya affärsmöjligheter. Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som avverkningsplanerare ansvarar du för planering och operativa beslut inom gallring och slutavverkning. Du ser till att planerade trakter överensstämmer med kundens beställning och samarbetar nära flödesledaren för att uppnå rätt lagernivåer inom det geografiska området. En viktig del av rollen är även att säkerställa hög kvalitet gentemot markägarna samt att aktivt bidra i arbetet för nya affärsmöjligheter.
Detta kommer du att göra:
Skapa och administrera traktplanering för gallring och slutavverkning
Underhålla system och verktyg som stöder planeringsprocessen
Ha löpande samråd med både interna och externa parter
Stödja virkesköpare i arbetet med marknadsbearbetning för att utvärdera nya affärer
Bidra till och delta i arbetet med att stärka vår säkerhets- och hälsokultur inom den operativa verksamheten
Geografin du verkar i är främst norra Värmland samt Fryksdalen med omnejd och din kontorsplacering blir antingen i Torsby eller Sunne. Du rapporterar till flödesledaren.
Vem söker vi
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du fattar välgrundade beslut som bidrar till verksamhetens mål. Rollen är en viktig del i hela produktionskedjan och innebär nära samarbete med markägare, kollegor och externa samarbetspartners, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga och en naturlig fallenhet för att skapa och vårda relationer. Vi ser även att du har skoglig utbildning/erfarenhet.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Du har ett starkt intresse och kunskap om skogsskötsel samt kultur- och naturvård, som du har fått genom relevant utbildning och yrkeserfarenhet
Du är nyfiken och ser värdet av att använda digitala verktyg och ny teknik inom skoglig planering
Du är resultatorienterad och tar ansvar för att sätta och följa upp mål
Ett starkt säkerhetstänkande genom hela drivningsprocessen
God administrativ förmåga och behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt men dock senast den 12 februari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta flödesledare Christoffer Malmström på tel. 073 - 805 20 25, eller mejl: christoffer.malmstrom@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
Se gärna vår film och ta även del av information på vår hemsida för att få veta lite mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.youtube.com/watch?v=l7KiCY8Xk1shttps://forest.storaenso.com/sv-se/stora-enso-skog/jobba-med-oss/jobba-i-skogen
#LI-SEFOREST Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora Enso Skog AB
(org.nr 556009-5589)
685 33 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Enso Skog Jobbnummer
9698094