Avtalsstöd till fastighetsbolag i Stockholm
2026-01-07
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom avtalsstöd och verksamhetsutveckling till ett fastighetsbolag i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-01-25 och pågå till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning om 1 år.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att ge kvalificerat avtalsstöd till en bolagsgemensam samverkansorganisation inom allmännyttig bostadsverksamhet. Organisationen arbetar gemensamt med utveckling och förvaltning av ett fastighetssystem och har behov av förstärkt kompetens inom avtalsrelaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter* Bidra med avtalskunskap i utrednings och avtalsfrågor* Ta fram beslutsunderlag baserat på befintliga avtal* Genomföra konsekvensanalyser av föreslagna samarbetslösningar och eventuella justeringar av gällande avtal* Säkerställa kunskapsöverföring kring befintligt avtal till samverkansorganisationens avtalsgruppering
Övrigt:Start: 2026-01-25 Slut: 2026-12-31Omfattning: Uppdraget avropas på löpande räkning och omfattningen sker i samråd med konsulten. Uppskattad omfattning är cirka 10 procent men kan variera över tid.Placering: Stockholm
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
God kunskap om avtalsfrågor inom IT branschen
God kunskap om verksamhetsprocesser inom allmännyttiga bostadsföretag
Erfarenhet av arbete inom Stockholms stad eller motsvarande organisation
Erfarenhet av att avtala tjänster kopplade till Fast2 systemet
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Önskade personliga egenskaper:
Strukturerad och analytisk
Självständig med god samarbetsförmåga
Trygg i dialog med olika intressenter
Pedagogisk och van att dela med dig av kunskap
AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
