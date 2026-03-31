Avtalssamordnare till större teknik- och infrastrukturprojekt
2026-03-31
Vi söker nu en erfaren Avtalssamordnare till ett konsultuppdrag där du får arbeta i komplexa och tekniskt avancerade projekt med stort fokus på avtalsstruktur, kravställning och samverkan.
Detta uppdrag passar dig som har gedigen erfarenhet av avtalsarbete i större projektmiljöer och som trivs i en roll där struktur, analys och samarbete står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i en projektorganisation med ansvar för att säkerställa att avtal tas fram, struktureras och samordnas på ett effektivt och affärsmässigt sätt.
Rollen innebär att du arbetar nära projektledning, juridik, upphandling och tekniska specialister för att säkerställa att avtal och kravbilder är tydliga, spårbara och anpassade efter verksamhetens behov.
Du bidrar även till att skapa en sammanhållen avtalsstruktur där olika avtal samverkar utan konflikter eller otydligheter.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ta fram, strukturera och samordna leverans- och samverkansavtal
Säkerställa att avtal är anpassade efter projektens mål och tekniska krav
Arbeta med kravtexter och avtalsinnehåll med hög språklig precision
Samverka med juridik och upphandling vid framtagning av avtal
Delta i dialoger och förhandlingar med leverantörer och andra avtalsparter
Säkerställa att avtal harmoniserar med andra styrande dokument och avtal
Analysera och hantera komplexa avtal inklusive bilagor och kravbilagor
Säkerställa dokumentation, spårbarhet och kvalitet i avtalsarbetetKravprofil för detta jobb
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Minst 4 års erfarenhet av avtalsarbete inom större teknik- eller infrastrukturprojekt
Minst 4 års erfarenhet av att ta fram, strukturera och samordna leverans- och samverkansavtal
Minst 4 års erfarenhet av arbete med komplexa avtal inklusive bilagor och kravbilagor
Minst 2 års erfarenhet av att formulera kravtexter och avtalsinnehåll med mycket god skriftlig förmåga på svenska
Minst 2 års erfarenhet av samarbete med juridik och upphandling vid framtagning av avtal
Samtliga erfarenheter ska vara aktuella och ha tillämpats under de senaste två åren.
Meriterande erfarenhet
Det är meriterande om du även har:
Eftergymnasial utbildning inom juridik, affärsjuridik, industriell ekonomi eller inköp
Erfarenhet av avtal inom spårfordonsprojekt
Erfarenhet av offentlig upphandling enligt LUFDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är strukturerad och noggrann
Har stark analytisk förmåga
Är kommunikativ och tydlig i både tal och skrift
Har god samarbetsförmåga och trivs i komplexa organisationer
Har förmåga att omsätta verksamhetskrav till tydliga avtalsformuleringar
Uppdragsinformation
Omfattning: 40 timmar/vecka
Placering: Stockholm
Distansarbete: Möjligt enligt överenskommelse
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9831500