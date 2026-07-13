Avtalshandläggare till ny enhet inom Socialförvaltningen, Stockholms stad!
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2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Inom socialförvaltningen finns verksamheten Kompetensområde funktionshinder och socialpsykiatri som består av fyra enheter. Nu söker vi medarbetare till enheten central placering. På uppdrag av stadsdelsförvaltningarna arbetar vi med att säkerställa likställda placeringar och avtal enligt socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Idag är vi åtta medarbetare i gruppen fördelade som handläggare, administratör, samordnare och enhetschef.
Enheten är både ny och en stadsövergripande funktion. Vi välkomnar dig till en dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och starta upp en ny verksamhet och därmed bidra till att etablera nya arbetssätt tillsammans med teamet och många kollegor i staden. Den nya verksamheten stödjer stora delar av Stockholms stads socialtjänst.
"Det är inte ofta man får chansen att vara med och skapa en ny verksamhet som verkligen gör skillnad, för människor, för socialtjänsten och för hela staden." Chatarina Rehnström, enhetschef.
Vi erbjuder dig
Du erbjuds ett meningsfullt och varierat arbete där dina insatser gör verklig skillnad i människors liv. Du kommer till en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vårt kontor ligger i trivsamma Farsta centrum, nära tunnelbanan, restauranger och shopping, vilket gör det enkelt att ta sig hit. Du erbjuds friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid samt vinter- och sommararbetstid och möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Din roll
I rollen stöttar du placeringshandläggare med handläggningen av inkomna placeringsförfrågningar från stadsdelsförvaltningarna, vilket omfattar både platsförfrågningar och prisförhandlingar med externa leverantörer. Du har ansvaret för avtalen, dess dokumentation och kravställningar, och du följer upp avtalen genom besök på plats i verksamheterna. Det kan innefatta resor både i närområdet och till andra delar av Sverige i syfte att säkerställa kvaliteten vid placeringar genom personlig kontakt.
Rollen innebär ett nära samarbete med socialförvaltningens enheter, våra stadsdelsförvaltningar och externa leverantörer. Genom en kontinuerlig dialog med både leverantörer och stadsdelsförvaltningar arbetar du för att säkerställa kvalitet och goda resultat. Du kommer även tillsammans med ditt team etablera strukturer och arbetssätt för avtal och verksamhetsuppföljningar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
erfarenhet av avtalsuppföljning enligt LoU av externa leverantörer för boenden
grundläggande kunskap om relevant lagstiftning som exempelvis LoU
erfarenhet av förhandlingar
erfarenhet som beställare av boendeinsatser
erfarenhet av svåra placeringar inom individ- och familjeomsorgen.
Det är meriterande med:
erfarenhet från utförarverksamhet inom HVB eller särskilt boende inom LSS, gärna i chefsposition
erfarenhet som beställare av boendeinsatser inom Stockholms stads organisation
kännedom om Stockholms stads nivåbedömningar och ersättningssystem.
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad för att planera och organisera din tid effektivt samt initiativtagande i syfte att omsätta idéer och planering i handling. Du har ett strategiskt och långsiktigt förhållningssätt samt hanterar komplexa och tidskrävande processer med lugn och stabilitet. Vidare är du kommunikativ, relationsskapande och trivs med att bygga goda samarbeten både internt och externt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din motivation för tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och höra hur just du vill bidra till vår nya centrala funktion för inköp av externa boenden. Tillsammans gör vi skillnad och välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 44 (visa karta
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123 47 FARSTA Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionshinder och socialpsykiatri, Central placering Jobbnummer
10000519