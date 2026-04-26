Avtalscontroller med it-erfarenhet till myndighet i centrala Stockholm
2026-04-26
I femton år har vi i Genero stöttat offentlig sektor med kvalificerade konsulter och interimslösningar inom ekonomifunktionerna. Under den tiden har vi byggt ett rykte som en trygg, kunnig och långsiktig partner - och nu vill vi bli flera. Vår expansion drivs av ett tydligt behov i sektorn: kompetenta ekonomer som kan stärka offentliga verksamheter i förändring, säkerställa kvalitet och bidra till samhällsnytta.
Nu söker vi en avtalscontroller inom it för ett konsultuppdrag till en myndighet i centrala Stockholm.
Du blir anställd av Genero men kommer att arbeta på plats ute hos kund. Uppdraget är på heltid fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning. Möjlighet finns att delvis arbeta på distans.
Du ansvarar för att det strategiskt viktiga IT-avtalet med driftpartner styrs så att det skapar maximalt värde för verksamheten över tid. Det innebär att:
Säkerställa att leveransen motsvarar avtalad kvalitet, kostnad och säkerhet.
Stötta och koordinera interna roller så att vi möter Driftpartner som en samlad, professionell beställare.
Driva utveckling och förbättringar i samverkan med Driftpartner på strategisk, taktisk och operativ nivå.
Krav på erfarenhet för rollen är:
Du ska ha minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete som avtalscontroller, contract manager, vendor manager eller motsvarande roll med ansvar för uppföljning och styrning av externa avtal.
Du ska ha erfarenhet av minst två (2) uppdrag avseende förvaltning eller uppföljning av större (Avtalsvärde minst 100 MSEK) IT-drift-, outsourcing- eller infrastrukturtjänsteavtal.
Du ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av fakturagranskning, pris- och volymkontroll, SLA/KPI-uppföljning samt hantering av avvikelser, viten eller krediteringar.
Du ska ha minst fem års erfarenhet av avtalsutveckling och leverantörsstyrning, inklunderande att driva avtalsändringar, förbättringsåtgärder, leverantörsdialoger samt ta fram beslutsunderlag till ledning.
Låter detta intressant så är du välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: rekrytering@generokonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avtalscontroller".
Detta är ett heltidsjobb.
