Avtalsadministratör till internationellt företag i Göteborg
Shark Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-17
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Vi söker nu en noggrann och strukturerad administratör till vår kund – ett globalt bolag med huvudkontor i Göteborg. Du blir en del av en avdelning som fungerar som internationellt kompetenscenter för serviceavtal, med en portfölj som spänner över 31 länder i Europa, Asien och Afrika.
Om rollen
Du ansvarar för administrationen av serviceavtal från A till Ö i kundens system, för flera internationella marknader. Det innebär bland annat att du:
Aktiverar nya avtal och genomför avtalsjusteringar
Hanterar månatlig fakturering
Följer upp via standardrapporter
Säkerställer korrekta ekonomiska avräkningar
Du är första kontaktpunkt för operativa frågor och har daglig kontakt med marknadsrepresentanter runt om i världen. Tillsammans med ditt team säkerställer du hög servicekvalitet – och med din känsla för detaljer förebygger och löser du processavvikelser innan de blir problem.
Utöver det löpande arbetet bidrar du aktivt till att identifiera och genomföra process- och systemförbättringar som ökar effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet. Rollen värdesätter initiativförmåga, ägarskap och ett ständigt förbättringstänk.
Vem är du?
Utbildning inom administration, ekonomi/business management – eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med komplexa administrativa processer och system
Van användare av Microsoft Office och bekväm med dataanalys
Lagspelare som också driver ditt eget arbete självständigt
Noggrann, strukturerad och detaljorienterad, med ett proaktivt arbetssätt
Trivs med återkommande administrativa arbetsuppgifter och håller hög kvalitet över tid
Nyfiken problemlösare med intresse för processförbättring
Flytande engelska i tal och skrift
Rollen passar dig som är i början av karriären och vill växa i en internationell organisation där ordning och kvalitet gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast tisdag 21 juli urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte till sista dagen. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8088337-2106019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
10005770