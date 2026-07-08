Avtalsadministratör sökes till kund inom fordonsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
I den här internationella rollen blir du en del av en avdelning med ansvar för utveckling, implementering och backoffice-aktiviteter kopplade till kundens globala serviceavtal. Du kommer att arbeta i ett team som säkerställer hög kvalitet inom avtalsadministration, fakturering, rapportering och löpande support till marknadsrepresentanter på flera internationella marknader.
Vår kund erbjuder en öppen och samarbetsorienterad arbetsmiljö med stort fokus på personlig utveckling. Avdelningen består av två team som tillsammans hanterar administrationen av serviceavtal i 31 länder över Europa, Asien och Afrika.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med omgående start och pågår till den 15 december 2026. Placering är i Göteborg och arbetet utförs på plats hos kunden.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Administrera serviceavtal i företagets system.
Aktivera nya avtal samt genomföra ändringar och uppdateringar.
Hantera månatlig fakturering och finansiella avstämningar.
Följa upp avtal genom rapporter och analyser.
Vara första kontaktpunkt för operativa frågor från internationella marknader.
Säkerställa kvalitet och noggrannhet i administrativa processer.
Identifiera och bidra till processförbättringar och effektiviseringar.
Delta i utveckling och implementering av förändringar i system och arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs med repetitiva administrativa arbetsuppgifter. Du har ett öga för detaljer och motiveras av att arbeta i en internationell miljö med många kontaktytor. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete samtidigt som du är en lagspelare och bidrar till ett positivt samarbete i teamet. Vidare är du nyfiken, lösningsorienterad och har ett intresse för att utveckla processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom administration, företagsekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Minst 1–2 års erfarenhet från en liknande administrativ roll.
Erfarenhet av att arbeta med komplexa administrativa processer och system.
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och dataanalys.
Flytande engelska, i såväl tal som skrift.
Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö eller i nära samarbete med internationella intressenter är meriterande.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9997264