Avtal- & förvaltningskoordinator till Svenska Handelsfastigheter
2025-10-01
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara med på en spännande utvecklingsresa hos ett växande fastighetsbolag?
Nu söker vi en prestigelös och lösningsorienterad Avtal- och förvaltningskoordinator som vill göra skillnad och bidra med struktur och drivkraft.
Svenska Handelsfastigheter äger, utvecklar och förvaltar externhandelsfastigheter över hela Sverige. Vi samarbetar nära med både hyresgäster och kommuner för att skapa attraktiva handelsplatser som bidrar till lokalsamhället.
Med ledande pensionsfonder som huvudfinansiärer har vi en långsiktig investeringshorisont och stark stabilitet. Vi är en platt organisation med snabba beslutsvägar, hög kompetens och stort engagemang. Vårt team präglas av samarbete, engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans.Om tjänsten
I rollen som Avtal- och förvaltningskoordinator blir du en nyckelperson i arbetet med att:
• Hantera, kontrollera och följa upp hyresavtal och tillhörande villkor.
• Ansvara för driftsavräkningar, omsättningshyror samt uppföljning av löptider inför omförhandlingar.
• Säkerställa att våra avtal håller hög kvalitet och är korrekt registrerade.
• Utveckla och förbättra rutiner och processer inom avtalshantering och hyresadministration.
• Ta fram rapporter och sammanställningar som stöd för vår Finanschef och bidra i controllerfunktionen.
Hos oss får du en bred och varierad roll där du både arbetar operativt och utvecklande i nära samverkan med förvaltning, ekonomi och externa samarbetspartners.
Du blir en del av ett positivt och stöttande team på tre kollegor med lång erfarenhet som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vem är du?
För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:
• Flera års erfarenhet av avtalshantering inom kommersiella fastigheter.
• God förståelse för hyresjuridik.
• Vana att arbeta i fastighetssystem och intresse av att utveckla digitala processer.
• Erfarenhet från exempelvis hyresadministration, controlling, redovisning eller kontraktsansvar.
• Eftergymnasial utbildning inom fastighet, ekonomi eller annan relevant inriktning
•
Som person är du driven, självgående och strukturerad, med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du gillar att ta initiativ, utveckla arbetssätt och bidra med energi och engagemang i gruppen. Vi värdesätter prestigelöshet och ett gott samarbete - här hjälps vi åt och jobbar tillsammans mot gemensamma mål.
Vi erbjuder dig
Här erbjuds du en bred och flexibel roll där du har möjlighet att påverka och utveckla både din egen vardag och vårt arbetssätt. Du blir en del av en arbetsplats i tillväxt, med korta beslutsvägar och en stark företagskultur. Svenska Handelsfastigheter är stabila långsiktiga ägare med en tydlig vision om att skapa värde för både hyresgäster och samhället.
Vi bygger vår verksamhet på värdeorden långsiktighet, erfarenhet och samverkan - och vi hoppas att du vill vara med och förverkliga dem tillsammans med oss.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
I den här processen samarbetar Svenska Handelsfastigheter med Jurek Finance och vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström marie.kallstrom@jurek.se
. Då urvalsprocessen sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan (CV och personligt brev) så snart som möjligt via www.jurek.se.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail-
Välkommen att bli en del av Svenska Handelsfastigheter och vår resa framåt.
