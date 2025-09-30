Avonova Solutions söker utesäljare till Stockholm
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
SÄLJARE TILL MARKNADSLEDARE INOM FÖRETAGSHÄLSA
Avonova är med sina 1400 medarbetare Nordens ledande leverantör av företagshälsovård.
Som säljare kommer du att ansvara för vår produkt Avonova Assist, en innovativ digital lösning som bidrar till professionella arbetsgivare, mer engagerade medarbetare, lägre sjukfrånvaro och full kontroll över dokumentation i förhållande till lagstiftning. Vår produkt bygger på ett egenutvecklat system, samt en rad tjänster inom HR, hälsa och arbetsmiljö. Våra leveranser utgår alltid från kundens behov, eftersom varje företag har unika utmaningar, behov och mål samt påverkas av lagstiftningen på olika sätt.
Med vårt mål om fler friska människor vill vi tillsammans bidra till ökad produktivitet och stärkt ekonomi för företag, bättre hälsa och ökad livskvalitet för individen samt kortare vårdköer och sparade resurser för samhället.
Vi söker dig som är bra med människor, vill utvecklas som säljare och har förmågan att ge det lilla extra för att nå resultat. Du har hög social kompetens och kan samspela med och prata med olika personlighetstyper. Du är en tydlig säljare med hög arbetsmoral! Hos oss är det högt i tak, och det är något vi värnar om - då trivs vi som bäst.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som säljare kommer du att få möten bokade av våra professionella mötesbokare. Du ansvarar för att genomföra säljmöten med företagsledare baserat på vår egenutvecklade försäljningsmetod, som du kommer att få gedigen utbildning i. Du är ansvarig för att driva säljprocessen genom vårt CRM-system.
Tjänsten är spännande och utvecklande för dig med ambitioner att fortsätta din utveckling som högpresterande säljare. Rätt kandidat kommer att få möjlighet till utökat ansvar. Vi har en unik produkt och är innovativa inom vår bransch!
Vi erbjuder:
- Avonova-skolan, där du får en introduktion till våra tjänster och företaget Avonova
- Grundlig säljutbildning och vägledning inom en stark och välkänd varumärkesorganisation
- Möjlighet att vidareutveckla dig med fokus på kompetenshöjning
- En ambitiös och stabil arbetsgivare med långsiktiga mål
- Konkurrenskraftig lön och en motiverande provisionsmodell
- Bra pensions- och försäkringslösningar
- En energisk och ambitiös arbetsmiljö
- Kollegor med lång erfarenhet inom försäljning
- Ett teamorienterat arbetsklimat där vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål och hjälper varandra framåt
Du är/har/trivs med:
- Erfarenhet av B2B-försäljning
- Förmåga att skapa förtroende
- Erfarenhet av uppsökande försäljning mot nya kunder
- Stark drivkraft och engagemang för att nå egna och gemensamma mål
- Lösningsorienterad med god arbetsmoral
- Förmåga att snabbt ta till dig ny kunskap
- Gillar att resa och möta nya människorKompetenser
- Dokumenterad erfarenhet av att skapa försäljningsresultat från tidigare B2B-säljroller
- God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga
- Förmåga att analysera och förstå kundens behov
- God teknisk förståelse generellt
Ansökan
Vi ber dig inkomma med personligt brev och CV så snart som möjligt. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras i samband med anställning. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linus Gulldén på linus.gullden@avonova.se
Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna med kollektivavtal med Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
