Avonova Solutions söker Avdelningsledare för kunduppföljning

Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre.
Vill du leda ett engagerat team, driva tillväxt och vara med och forma framtidens kundrelationer inom företagshälsa? Vi söker nu en Avdelningsledare för kunduppföljning till Avonovas sektion Kundrelationer.
Om rollen
Som Avdelningsledare för kunduppföljning har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp teamets prestationer. Du säkerställer att medarbetarna når mål inom portföljtillväxt, kundnöjdhet och medarbetarengagemang - och du är en central kultur- och värdebärare för Avonova. Rollen innebär även ett strategiskt ansvar, där du bidrar till att omsätta företagets övergripande strategi i det dagliga arbetet och teamets utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Strategiskt ansvar
- Omsätta Avonovas övergripande strategi till konkreta mål och åtgärder för teamet, så att ni bidrar till företagets tillväxt och position på marknaden.
- Identifiera och genomföra förbättringsinitiativ som stärker kundupplevelsen, effektiviserar arbetsprocesser och ökar portföljens värde.
- Analysera nyckeltal och trender för att säkerställa att teamet arbetar proaktivt och datadrivet mot uppsatta strategiska mål.
- Samarbeta nära andra avdelningschefer och ledningen för att utveckla och implementera nya arbetssätt samt dela best practice inom organisationen.
- Vara en drivkraft för innovation, kontinuerlig förbättring och kulturbyggande i linje med Avonovas värderingar och strategiska satsningar.
Personalansvar och utveckling
- Rekrytera, introducera och kontinuerligt följa upp samt utveckla teamets medarbetare.
- Hantera sjukfrånvaro, arbetsmiljöprocesser och trivsel i teamet.
- Bidra till högt engagemang.
Resultat- och prestationsledning
- Säkerställa att teamet når sina mål inom portföljtillväxt årligen.
- Uppnå och bibehålla hög kundnöjdhet.
- Följa upp KPI:er via rapportering, analys och coachning.
- Säkerställa att varje rådgivare genererar i snitt ett kvalificerat lead per vecka.
Kultur, samarbete och kommunikation
- Bygga och stärka en kultur baserad på Avonovas värderingar.
- Vidareutveckla teamets arbetssätt och skapa en stark säljkultur i linje med Avonovas strategi.
- Arbeta nära andra ledare för enhetliga processer och delning av best practice.
Operativ ledning
- Planera och leda teammöten samt säkerställa tydlig kommunikation och struktur.
- Hantera eskalerade kundärenden och stötta medarbetare i komplexa processer.
- Säkerställa efterlevnad av interna processer, system och dokumentation.
- Leda implementering av nya arbetssätt och processer i vardagen.
Vi söker dig som har:
- Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med personalansvar inom kundservice eller försäljning.
- Stark kommunikativ förmåga och skicklighet i att skapa relationer.
- Erfarenhet av att arbeta med strategi och förändringsledning i växande organisationer.
Vem är du?
Du är en närvarande, coachande och målmedveten ledare som trivs med att skapa struktur, följa upp resultat och utveckla både individer och team. Du inspirerar till engagemang och arbetar aktivt för ett samlat och samarbetsorienterat arbetssätt. Du trivs med att arbeta operativt med kortsiktiga mål samtidigt som du drivs av långsiktigt arbete i strategisk riktning.
Vad vi erbjuder
Som avdelningsledare blir du en nyckelperson i en verksamhet som växer och utvecklas. Du får möjlighet att påverka både kundupplevelsen och arbetsmiljön för ditt team, samt bidra i ledningsgruppens strategiska arbete. Du omfattas av Avonovas provisionsmodell för avdelningsledare.
