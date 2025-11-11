Avonova Hälsa söker sjuksköterska/företagssköterska till Uddevalla
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor. Publiceringsdatum2025-11-11Beskrivning
Som företagssköterska/sjuksköterska på Avonova är du utifrån din profession ett stöd åt såväl företagsledningar, chefer, kontaktpersoner och medarbetare.
Du agerar stöd och rådgivare i hälso- och arbetsmiljöfrågor till chefer och anställda i våra kundföretag med ansvar för planering och genomförande av insatser hos våra kunder.
Du ingår i ett team av professionella konsulter med medicinsk, teknisk, psykosocial, organisatorisk och administrativ kompetens och du ska samtidigt tycka om att arbeta självständigt. Du kommer att arbeta och utgå på enheten i Uddevalla men arbete kommer också ske på alla våra enheter i Hälsocentrat samt ute hos våra kunder.
Arbetsuppgifterna omfattas bland annat av:
- Hälsoundersökningar - Lagstadgade och allmänna
- Vaccinationer
- Företagsmottagning
- Rehabiliteringsarbete och utbildningsinsatser
- Kundansvar för vissa kundföretag Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad företagssköterska eller leg. sjuksköterska, gärna med erfarenhet av företagshälsa. Erfarenhet av rehabkoordinering är meriterande. Du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt med fokus på kundvärde och kundnöjdhet i en säljande organisation. Vidare har du har ett hälsofrämjande synsätt och ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö. Du som vill arbeta och utvecklas med oss ska tycka om att arbeta konsultativt och ha lätt för att skapa relationer. Du är trygg, stabil och självgående samt tycker om att samarbeta i team med andra yrkeskategorier såsom andra sköterskor, läkare, fysioterapeut/ergonom, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör och administratör. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du är bekväm med att arbeta i privat verksamhet och har ett affärsmässigt förhållningssätt i din professionella roll. Du är strukturerad och har god IT-kunskap. Erfarenhet av Office-paketet är en förutsättning för att kunna arbeta hos oss. Körkort och tillgång till egen bil är nödvändigt då det förekommer resor i tjänsten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i ett företag med stor förändringsvilja och potential. Dagens Avonova befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och med ett stort fokus på expansion i Sverige. Hos oss får du vara med och påverka och göra skillnad i människors liv. Du får frihet, stöd och möjlighet till utveckling. Självklart omfattas din anställning hos Avonova av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi vill att du ska må bra och trivas och erbjuder därför friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna med kollektivavtal med Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision.
Tycker du detta låter intressant är du välkommen med din ansökan med CV och personligt brev snarast möjligt, intervjuer sker löpande. Utdrag ur belastningsregistret samt drogtest kommer att ske i samband med anställning. Vill du veta mer kontakta hälsocenterchef Sara Johansson på sara.johansson@avonova.se
.
