Avonova Hälsa söker en Account Manager till Stockholm
Avonova Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-21
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.
Avonova Hälsa växer och söker nu ytterligare en driven Account Manager med vana från komplex tjänsteförsäljning och som vill bli del av teamet som säljer Avonovas tjänster och bidrar med sin kompetens till vår tillväxt.
Placeringsort: Stockholm
Ansvarsområden och uppgifter
Du kommer i första hand arbeta med befintliga kunder inom midmarket segmentet, med ansvar för portföljens utveckling, viss nykundsbearbetning ingår också. Du arbetar endast digitalt med våra kunder (via Teams/Telefon) och kommer att få en gedigen utbildning i våra tjänster.
Exempel på arbetsuppgifter
- Merförsäljning till befintliga kunder av våra olika tjänster
- Teckna avtal med nya kunder
- Besvara inkommande förfrågningar via mail samt telefon
- Proaktivt rekommendera relevanta tjänster för kunden
- Skapa förtroende och stärka relationer med kunder genom tydlig kommunikation
- Agera snabbt och professionellt på förfrågningar eller andra kundärenden
- Ta fram offerter
- Uppdatera kundinformation
Bidra aktivt till utveckling av funktionen och rollen tillsammans med dina kollegor

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som utan problem hanterar parallella ärenden, har lätt för att kommunicera, snabbt kan sätta dig in i olika sammanhang och som tycker att arbetsmiljö och hälsa är viktigt. Du är van att planera din tid på ett effektivt sätt, besitter ett starkt eget driv, är noggrann, kan prioritera och brinner för att skapa resultat. Målinriktad, strategisk, positiv, nyfiken, flexibel och en stjärna på att bygga relationer både externt och internt är egenskaper som gör dig perfekt för rollen. Gillar du full fart och att vara en del av en tillväxt- och förändringsresa, samt uppskattar att ständigt driva utveckling av en egen kundportfölj är det här en unik möjlighet.Kompetenser
För att trivas hos oss gillar du att sälja, uppskattar tydliga mål och har vana från komplex tjänsteförsäljning. Du har några års erfarenhet av att arbeta med eget kundansvar och långsiktiga relationer. Du har god vana av office-paketet, har lätt för att sätta dig in i och att använda flera olika system i ditt arbete och i dina kundmöten. Erfarenhet av Hubspot och system för hantering av avtal/offerter är ett plus. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift. Erfarenhet från LOU är ett plus.
Vi erbjuder
- En möjlighet att jobba med ett starkt varumärke.
- En ambitiös och stabil arbetsgivare med långsiktiga målsättningar.
- Härliga och kompetenta kollegor med lång erfarenhet inom sälj.
- Arbetstid mån-fre kl 8-17 med möjlighet till arbete hemifrån 2 dagar i veckan enligt överenskommelse med närmaste chef
Om oss i teamet
Vi är ett litet men målinriktat team med starkt fokus och driv. Vi gillar tempo, att se resultat och att tillsammans hitta vägar framåt mot våra mål. Engagemanget är högt, energin väldigt bra och vi trivs som bäst när vi rundar av en intensiv vecka med känslan av att ha skapat verkligt värde - både för oss själva och för våra kunder.
Vi siktar högt, men sätter samtidigt stort värde i att ha roligt på vägen. Hos oss stöttar vi varandra, delar kunskap och peppar när det behövs - för vi vet att resultat skapas tillsammans. Kort sagt: vi är ett team med starkt affärsfokus, genuin laganda och hög arbetsglädje.
Vi rekryterar löpande, vi ser därför gärna att du inkommer med personligt brev och CV så snart som möjligt.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att Team Lead Katarina Kilter via mail katarina.kilter@avonova.se
Vi är medlemmar i Almega och har kollektivavtal.
Utdrag ur belastningsregistret samt drogtest kommer att ske i samband med anställning.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/71". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avonova Sverige AB
(org.nr 556560-6018) Arbetsplats
Avonova Försäljning Kontakt
Katarina Kilter katarina.kilter@avonova.se Jobbnummer
9697735