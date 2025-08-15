Avonova Hälsa söker arbetsmiljöingenjör till Tranås
Avonova Sverige AB / Arbetsmiljöjobb / Växjö Visa alla arbetsmiljöjobb i Växjö
2025-08-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avonova Sverige AB i Växjö
, Emmaboda
, Älmhult
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.
Arbetsmiljöingenjör - i en spännande och utvecklande hälsosam bransch
Nu söker vi efter förstärkning till vårt team av arbetsmiljöingenjörer då efterfrågan är stark. Utifrån din profession skall du vara ett stöd såväl för företagsledningar som för enskilda chefer, kontaktpersoner och arbetsmiljöombud.
Du som vill arbeta och utvecklas med oss ska ha intresse av att arbeta kundorienterat, vara affärsmässig, ha egen drivkraft och tycka om att samarbeta i team. Du kommer att vara en viktig del i våra kundteam där du bidrar med din kompetens till övriga kollegor (b l a företagssköterskor, företagsläkare, fysioterapeuter, ergonomer, beteendevetare, organisationskonsulter) i våra gemensamma kunduppdrag.
Arbetsområde
Som arbetsmiljöingenjör är du ett expertstöd för våra kundföretag i deras arbete med att uppfylla myndighetskrav, lagar och förordningar men också i att ständigt utveckla och förbättra deras arbetsmiljö. Du kommer att vara en aktiv samarbetspartner i kundernas systematiska arbetsmiljöarbete vilket b l a innebär
- Dagliga kundkontakter
- Stöd till kundföretag i frågor om myndighetskrav, lagar och förordningar
- Rådgivande vid förändringsprocesser
- Yrkeshygieniska undersökningar/mätningar, kartläggning och riskbedömning inom t e x buller, maskinsäkerhet, belysning, termiskt klimat, ventilation, vibrationer och kemikalier.
- Planera och leda arbetsmiljöutbildningar så det är viktigt att du känner dig bekväm i en sådan roll.
Du kommer att rapportera direkt till hälsocenterchefen.
Kompetensprofil
Du har en eftergymnasial examen inom relevanta områden, kompletterad med en arbetsmiljöingenjörsutbildning eller motsvarande relevant utbildning. Du har minst ett par års arbetserfarenhet från arbetsmiljöområdet och besitter kompetens att utreda och analysera den fysiska arbetsmiljön, utvärdera föreslagna lösningar eller bistå med egna förslag. Du är van att arbeta konsultativt och kan skapa goda och varaktiga relationer med våra kunder. Du har mycket god vana att formulera dig i tal och skrift, inte minst vid analyser, rapporter och sammanställningar. God datorvana i Officepaketet är en förutsättning för detta arbete.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och stimulerande arbete i ett företag med stor förändringsvilja och potential. Hos oss får du vara med och påverka och göra skillnad i människors liv och våra kunders arbetsmiljö. Vi erbjuder frihet, stöd och möjlighet till utveckling. Vi har kollektivavtal mellan Almega, Vårdföretagarna, Vårdförbundet, LSR, Läkarförbundet och Vision. Självklart omfattas din anställning hos Avonova av försäkringar och tjänstepension. Vi vill att du ska må bra och trivas och erbjuder därför friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Din placeringsort kommer att vara i Värnamo, men uppdrag i andra orter i Småland kan också förekomma. Då de flesta uppdragen genomförs ute på plats hos våra kundföretag (ofta med bärbar mätutrustning av olika slag) behöver du ha körkort och tillgång till egen bil. Utdrag ur belastningsregistret och drogtest kommer att ske i samband med anställning.
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV snarast möjligt. Tycker du detta låter intressant är du välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. För att ansöka denna tjänst, vänligen klicka här: https://avonova.varbi.com/what:job/jobID:835905/
Vill du veta mer kontakta hälsocenterchef Henrik Strömberg, henrik.stromberg@avonova.se
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avonova Sverige AB
(org.nr 556560-6018) Arbetsplats
Hälsocenter Värnamo Kontakt
Henrik Strömberg henrik.stromberg@avonova.se Jobbnummer
9461123