Avonova Hälsa AB söker anbudsansvarig/bid manager till Stockholm - Avonova Sverige AB - Kundservicejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Avonova Sverige AB

Avonova Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm2021-01-15Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dagAvonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Vi tror starkt på kraften i människan och vår vision är att \"make companies perform and employees thrive\". Vår ambition är att hjälpa organisationer i Norden att hålla sina medarbetare friska, motiverade och presterande.Läs mer på www.avonova.se. 2021-01-15Tycker du det är spännande att vinna en affär? Klarar du av att få detaljerna rätt samtidigt som du kan formulera den övergripande idén på ett övertygande sätt? Vill du vara med och förändra hälsobranschen, en ny kund i taget?Som Bid Manager/Anbudsansvarig på Avonova har du en central roll i att vi lyckas med våra anbud och skapar affär.Du har en projektledande roll genom hela anbudsprocessen och tar ansvar för att vi levererar vinnande anbud i tid. TI arbetsuppgifterna ingår att:- Träffa kund i ett tidigt skede för att vara med och påverka upphandslingsprocessen- Hålla koll på upphandlingstjänster och verktyg fr att hitta offentliga anbudsförfrågningar.- Sätta sig in i förfrågningsunderlagen, göra en rekommendation om att lämna anbud.- Ta fram anbud, sammanställa material, upprätta en plan, involvera rätt personer, samla ihop de olika delarna och formulera vad som är våra konkurrensfördelar.- Ta fram bra presentationer och vare med vid presentation tillsammans med bl.a. områdeschefer, KAM, ledningsperson eller hälsocenterchef med lokal förankring.- Följa upp processen, hålla kontakt med upphandlare/affärsägare.- Uppföljning och utvärdering av vunna och förlorade affärer.Vi söker dig med eftergymnasial utbildning och erfarenhet av att arbeta med anbud. Om du har arbetat som KAM (Key Account Manager) är det meriterande. Du ska kunna beskriva kvalitativa processer på ett konkret sätt i text och presentationer, arbeta strukturerat och problemlösningsfokuserat. Du har ett starkt driv med förmåga att hantera parallella anbudsprocesser samtidigt och är självgående. Det är viktigt att du har ett kundorienterat förhållningssätt och trivs att arbeta i team. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar och blir inte stressad av att arbeta mot en absolut deadline. Du har också en förmåga att se helheten och vara affärsmässig. I rollen är det viktigt att ha mod och trygghet att våga ifrågasätta, att kunna prioritera och se var utmaningarna är som störst. Av betydelse är också att vara lyhörd och nyfiken på andras idéer.Då Avonova arbetar digitalt, såväl med kunder som internt, är det ett krav att du har intresse av att lära dig mer inom det området. Erfarenhet av digitala samtalsstöd, möten och andra former av digitala lösningar är därmed meriterande.Vi erbjuderVi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i ett företag med stor förändringsvilja och potential. Dagens Avonova befinner sig i ett spännande utvecklingsskede med en ny ledning på plats, en omarbetad strategi och ett stort fokus på expansion i Sverige.Hos oss får du vara med och påverka och göra skillnad i människors liv. Du får frihet, stöd och möjlighet till utveckling. Självklart omfattas din anställning hos Avonova av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi vill att du ska må bra och trivas och erbjuder därför friskvårdsbidrag och företagshälsovård och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Din arbetsplats blir i Avonovas trevliga lokaler på huvudkontoret i Stockholm.Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning under 6 månader.Tycker du detta låter intressant, välkommen med din ansökan med CV och personligt brev snarast, dock senast den 25 januari 2021.Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna med kollektivavtal i Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast lönSista dag att ansöka är 2021-01-25Avonova Sverige AB5526487