Avoin hakemus suomenkielisiin työpaikkoihin Tukholmassa

MultiMind Bemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-08


MultiMind Bemanning on Tukholmassa sijaitseva rekrytointi- ja työnvälitysyritys, joka etsii jatkuvasti suomenkielistä työvoimaa erilaisiin tehtäviin pääasiassa Tukholman alueelle. Tarjoamme valikoiman työpaikkoja eri aloilta, joissa suomen kielen osaamisesta on etua, kuten rooleissa asiakaspalvelussa, hallinnollisissa tehtävissä, myynnissä ja markkinoinnissa, viestinnässä, henkilöstöhallinnossa käännöstyössä, tietotekniikassa ja toimitusketjuissa. Meillä on myös suomenkielinen rekrytoija, joka auttaa sinua mielellään löytämään sopivan työn Tukholmasta.

Meillä on tarjolla niin kokoaikaisia kuin osa-aikaisia työpaikkoja. Vaikka muutto Tukholmaan ei ole suunnitelmissa, voimme tarjota mahdollisuuksia työskennellä Ruotsin työmarkkinoilla, sillä autamme myös asiakkaitamme täyttämään rooleja, jotka sijaitsevat Suomessa tai joita voit tehdä etänä.

Vaikka et löytänyt sivuiltamme juuri sinulle sopivaa työpaikkaa, niin älä epäröi lähettää meille avointa hakemusta. Jätä siis hakemuksesi ja ota yhteyttä meihin, niin voimme auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivan työpaikan Tukholmasta.

Lähetä CV:si englanniksi!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MultiMind Bemanning AB (org.nr 556782-9931), https://www.multimind.se/

Kontakt
Emma Niemelä
office@multimind.se

Jobbnummer
9496965

