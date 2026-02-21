Avlösare till två härliga killar i Tyresö med NPF-diagnoser
Assistansporten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2026-02-21
Vi söker en trygg, engagerad och lekfull avlösare till ett syskonpar på 10 och 13 år med NPF-diagnoser i Tyresö.
Killarna är sociala, drivna och har ett stort intresse för spel. De uppskattar någon som är närvarande, initiativrik och som tycker om att hitta på roliga och utvecklande aktiviteter - både hemma och utomhus.
Arbetstid:
Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-15.00
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull och trygg i dig själv
• Har ett genuint intresse för barn med NPF diagnoser
• Är positiv, social och gärna delar intresset för spel
• Har erfarenhet av liknande uppdrag (krav)
Uppdraget passar exempelvis dig som studerar eller söker ett deltidsarbete dagtid.
Låter det intressant? Hör gärna av dig med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Kom ihåg att märka ditt mailsvar med LSS-Tyresö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: pa@assistansporten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Märk ansökan med LSS-Tyresö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansporten AB
(org.nr 556940-1507) Jobbnummer
9756131