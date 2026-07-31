Avlösare sökes till två härliga syskon i Älta

God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka
2026-07-31


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Vill du göra skillnad i barns vardag och samtidigt ha ett meningsfullt extrajobb?
Vi söker nu två engagerade avlösare till två syskon bosatta i Älta (närmre Tyresö)

Om uppdraget
Som avlösare kommer du att ge stöd och avlastning till familjen genom att umgås med barnen, skapa en trygg och stimulerande miljö samt bidra till en positiv och aktiv fritid.
Omfattning: 16 h/månad

Vi söker dig som: Talar spanska obehindrat
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
Har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar
Kan skapa struktur, trygghet och goda relationer
Har erfarenhet av eller kunskap kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och/eller IF (intellektuell funktionsnedsättning) - detta är meriterande

Extra plus om du talar spanska!
Mamman i familjen är spansktalande, vilket gör att kunskaper i spanska är mycket meriterande då det underlättar kommunikationen i vardagen.

God Omsorg erbjuder;Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag
Introduktion och stöd i uppdraget
Möjlighet att göra verklig skillnad för en familj

Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv, din erfarenhet och varför du är intresserad av uppdraget.
Plats: Älta (Nacka/Tyresö)
Omfattning: 16 h/månad
Tillträde: Enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB (org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta)
190 91  ROSERSBERG

Arbetsplats
God Omsorg

Jobbnummer
10017240

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