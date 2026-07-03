Avlösare sökes till en pojke i Vaxholm
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vaxholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vaxholm
2026-07-03
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Nu söker vi på Nordström Assistans dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill bli en viktig och pålitlig vuxen i ett barns liv. Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vi söker en trygg och lyhörd avlösare till en ung pojke som bor i Vaxholm. Som avlösare avlastar du föräldrarna och umgås med pojken på hans villkor. Hos denna kund är din huvudsakliga uppgift att leka och umgås med pojken: inledningsvis i hemmet och i dess närmiljö. På sikt kan det även bli aktuellt med aktiviteter utanför hemmet, såsom besök på lekland eller lekplatser. Syftet är dels att frigöra tid för föräldrarna att umgås med syskon och utföra hushållssysslor, men även att bidra till att pojken får en meningsfull fritid.
Antal arbetstimmar kan variera beroende på hur många timmar kunden är beviljad och denna kund är beviljad avlösarservice 3 på timmar/vecka. Det finns ingen schemalagd arbetstid utan timmarna fördelas oftast på eftermiddagar, kvällar och helger, och läggs i samråd och dialog med vår kund och uppdragschef. Då pojken är tryggast i hemmet kommer ni inledningsvis att spendera tid där tillsammans med familjen, men på sikt även tid på egen hand såväl inom som utanför hemmet.Företaget
Pojken har autism nivå 2 och språkstörning (DLD). Han är dock mycket social och berättar gärna om sina intressen, gillar att leka rollekar och att spela spel på ipad (så som Minecraft, Roblox). Pojken kommunicerar med vissa uttalssvårigheter på engelska och svenska blandat. Han blir lätt stressad när han inte blir förstådd, vilket kräver att du är tålmodig och lyhörd. Pojken är mycket kravkänslig för alla sorters krav, även vanliga vardagliga rutiner.
Om dig
Vi söker dig som är lugn, stabil och har stor förståelse för neuropsykiatriska diagnoser. Du behöver ha ett stort tålamod och kunna anpassa dig efter kundens dagsform och agera utifrån ett lågaffektivt bemötande. Det är viktigt att du har god språkförståelse på svenska och engelska och är kommunikativ och lyhörd, eftersom pojken behöver stöttning i sitt tal. Det är mycket positivt om du har kunskap och intresse av digitala spel, djur och natur, då pojken gärna kommunicerar kring dessa ämnen. Du behöver vara relativt rörlig och klara av att sitta på golvet och leka, liksom att röra dig i skog och på lekplatser.
Du är även bekväm med att arbeta i ett hem där det finns en hund. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete eller målgruppen sedan tidigare samt att du har kunskap om NPF eller ett intresse av att lära dig mer.
Som avlösare hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som avlösare hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7773025-2084051". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Vendevägen 85A (visa karta
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182 91 DANDERYD Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9990711