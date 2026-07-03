Avlösare sökes till en flicka i Vaxholm
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vaxholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vaxholm
2026-07-03
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Vi söker dig som vill arbeta extra som avlösare. Att arbeta som avlösare går att kombinera med studier eller annan huvudsysselsättning då arbetstiderna vanligen förläggs på eftermiddagar, kvällar och helger.
Vad innebär tjänsten?
Vi söker en avlösare till en flicka i 10-årsåldern som är bosatt i Vaxholm. Som avlösare avlastar du föräldrarna och umgås med flickan på hennes villkor. Hos denna kund är din huvudsakliga uppgift att hitta på aktiviteter tillsammans med flickan i hemmet, i närområdet till hemmet eller på andra typer av utflykter. Det innebär att du som avlösare ska ge stöd till kunden i olika aktiviteter som till exempel simning, ridning, bio eller att gå och fika. Syftet är att möjliggöra kundens delaktighet i samhället och att bidra till att kunden får en meningsfull fritid. Ni kommer ibland att umgås tillsammans med flickans familj och ibland spendera tiden på egen hand. Flickan har autism nivå 1 samt ADHD vilket gör att hennes intressen växlar snabbt, liksom hennes energinivå.
Antal arbetstimmar kan variera beroende på hur många timmar kunden är beviljad och denna kund är beviljad avlösarservice 3 på timmar/vecka. Det finns ingen schemalagd arbetstid utan timmarna fördelas oftast på kvällstid och helger, och läggs i samråd och dialog med vår kund och uppdragschef. Tiden kan utifrån familjens önskemål med fördel fördelas med exempelvis 6 timmar varannan vecka på helgtid, men inledningsvis är det positivt om du är flexibel och kan träffas kortare men oftare.
Om dig -
Hos denna tjej behöver du vara aktiv, påhittig och lyhörd, samtidigt som du besitter förmågan att hålla dig lugn och kan läsa av andras energi. Det är positivt om du har god kondition och är rörlig, så att ni kan vara aktiva tillsammans. Det är också positivt om du har erfarenhet av NPF-diagnoser eller har ett intresse av att fördjupa dina kunskaper inom ämnet.
Vi söker dig som har ett intresse för att arbeta med andra människor och som vill bli en viktig vuxen i ett barns liv. Erfarenhet eller formell utbildning är inget krav. Stor vikt läggs på personkemi där ett gott bemötande, stor flexibilitet och omsorgsfullhet är viktiga egenskaper.
Det är ett krav att du inte är allergisk mot pälsdjur (hund, häst).
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som avlösare hos oss.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Ersättning utbetalas i form av timlön. Om inget annat avtalas tillkommer 12% semesterersättning och OB-ersättning. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7770766-2084046". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Vendevägen 85A (visa karta
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182 91 DANDERYD Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9990706