Avlösare , Ledsagare , Kontaktperson LSS / SoL sökes
2025-09-26
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
SOCIALFÖRVALTNINGEN - VERKSAMHETSOMRÅDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING ansvarar för socialförvaltningens insatser till personer med funktionsnedsättning i enlighet med LSS och SoL. Inom verksamhetsområdet finnns en myndighetsenhet, nio boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personlig assistans, ledsagar -och avlösarservice, en öppen träffpunkt samt ett korttidsboende för både barn och vuxna. Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet. Exempel på aktiviteter kan vara simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Du kan vara ledsagare åt både barn, ungdomar och vuxna personer som behöver extra mycket stöd i vardagen.
Avlösarens roll är att tillfälligt avlasta föräldrar till barn med funktionsnedsättning och make eller maka till vuxna med funktionsnedsättning vanligtvis i deras hem. Med hjälp av en avlösare kan anhöriga få tid att koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand.
Kontaktperson är främst en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget:
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och är redo att ta dig an meningsfulla arbetsuppgifter med energi och glädje.
• Du har samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt.
• Du är strukturerad, kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med människor och det är en fördel är om du har en gymnasieutbildning inom exempelvis vård, socialpedagogik eller psykiatri.
• För att kunna arbeta som avlösare, ledsagare eller kontaktperson ska du ha fyllt 18 år.
• För att arbeta med barn måste du visa upp ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister före en anställning.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: Efter överenskommelse
Omfattning: Timanställning. Kontaktperson är ett uppdrag och det är ett arvode och omkostnad som utgår.
Anställningsform: Visstid
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
