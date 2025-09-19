Avlösare i hemmet-LSS-insats för 4-årig pojke
Arbetsplatsen ligger i Hasslarp och arbetsgivaren är Svenljunga kommun
Vi söker en engagerad och trygg avlösare i hemmet till en pojke på 4 år som är familjehemsplacerad i Hasslarp. Uppdraget omfattar 12 timmar per vecka, fördelat på 3 tillfällen.
Om pojken
Han har autism och kommunicerar med enstaka ord och gärna på engelska, men kan även säga få meningar, annars tar han ens hand och visare eller pekar. Han använder tecken för mat och kläder annars visar han gärna på bilder om han inte kan förmedla i tal.
Han behöver tydliga rutiner, förberedelser inför förändringar och stöd för att kunna avsluta aktiviteter innan nya påbörjas. Hans största intresse just nu är djur och dinosaurier.
Uppdraget
Som avlösare vistas du i familjehemmet och finns där som stöd, så att familjehemmet får utrymme till återhämtning och tid med övriga familjemedlemmar. Din roll är att se till att pojken har det bra och får en trygg och stimulerande tid tillsammans med dig.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Lugn, trygg och inlyssnande
Tycker om barn och har tålamod
Har intresse för människor och vill göra skillnad i ett barns liv
Lämpliga sökande kan till exempel vara studerande inom LSS, omvårdnadsprogrammet, socionomprogrammet eller andra vårdande utbildningar. Du får gärna vara pensionär, som vill komma ut och göra skillnad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett måste, då hemmet är beläget en bit ifrån kollektivtrafik
Arbetstider:
2-3 vardagkvällar per/vecka, 16.00-19.00 samt dagtid på helg lördag/eller söndag ca 6 timmar
ÖVRIGT
