Aviseq Söker En Logistikansvarig Med Placering Arlanda
Poolia AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Gillar du att arbeta både administrativt och praktiskt, varierande och att ha mycket eget ansvar? Vill du arbeta i en intressant miljö inom luftfart och kritisk kommunikation? Vi söker nu en logistiker till en spännande och omväxlande roll inom logistik, lager och vaktmästeri till Arlanda.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I rollen som logistiker kommer du huvudsakligen att arbeta brett med gods-och materialprocesser kopplade till de IT-system vi använder samt med lagerhantering. Du arbetar nära våra tekniker och projektledare och du har en stöttande funktion till AVISEQs olika avdelningar. Arbetsuppgifterna är varierade och innehåller både praktiska och administrativa uppgifter. I rollen behöver du därmed vara behjälplig med såväl avancerade som enklare arbetsuppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Gods-och lagerhantering
• Lagerhållande och planera turordning av produkter tillsammans med projektledare/tekniker
• Reservdelshantering och dokumentation
• Hantering av reklamationsärenden
• Upprättande av förtullningsdokumentation vid försändelser utom EU
• Inköp av förbrukningsartiklar
• Kemikalie-och avfallshantering
• Bistå AVISEQ och dess olika avdelningar med fastighetsunderhåll och kringverksamhet
• Bistå med vissa aktiviteter kopplat till fordonshantering
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att lyckas i rollen. Som logistiker är du en ordningsam och strukturerad person. Du är ansvarstagande med starkt eget driv och besitter även en god administrativ förmåga. Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Du är flexibel och trivs med att ha ett varierande arbete med mycket ansvar. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av logistikarbete. Rollen kräver att du har B-körkort för manuell växellåda.
Om verksamheten
AVISEQ är en ledande aktör inom drift och underhåll av avancerad teknik inom luftfartsområdet. Vi gör allt från projektering till färdiga installationer. Förebyggande och avhjälpande underhåll och deltagande i olika projekt är vår vardag. Vi jobbar med radar-, radio- och navigationssystem, terminalutrustning, infrastruktur och IP-nätverk. Vi har goda relationer med kunder och leverantörer. Vår verksamhet karaktäriseras av samarbete och entreprenörskap. AVISEQs operationella verksamhet består av sex olika team med verksamhet över hela landet.
Bli en del av AVISEQ
Hos AVISEQ kan vi erbjuda dig ett varierat och roligt arbete i en spännande arbetsmiljö tillsammans med fantastiska kollegor. AVISEQ har kollektivavtal vilket ger dig som anställd trygga anställningsvillkor samt förmåner och erbjudanden via vår förmånsportal.
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi eftersträvar mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Sofie Cardegren på sofie.cardegren@poolia.se
. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76 Jobbnummer
9750983