Avgiftshandläggare till socialkontoret, vikariat
2025-09-11
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du bidra med rättssäker handläggning av avgifter och vara med i utvecklingen av våra processer och rutiner för avgiftshandläggning inom socialkontoret? Vi söker en vikarierande avgiftshandläggare till socialkontorets grupp för stöd och utveckling.
Socialkontoret består av äldre- och omsorgsavdelningen samt socialavdelningen som i sin tur arbetar på uppdrag av äldre- och omsorgsnämnden samt socialnämnden. Stöd och utveckling arbetar övergripande inom socialkontoret på uppdrag av bägge nämnderna och är organiserat direkt under socialchef.
I gruppen stöd och utveckling ingår två systemförvaltare, en verksamhetsutvecklare, en utredare, tre kvalitetsutvecklare, två avgiftshandläggare och en gruppchef.
Vi söker nu en vikarie för en av våra avgiftshandläggare, vikariatet är ett år med möjlighet till förlängning. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med den andra avgiftshandläggaren vilket innebär att du behöver ha en god samarbetsförmåga.
Som avgiftshandläggare kommer du att:
- Beräkna och fatta beslut om avgifter inom socialtjänstens verksamhetsområde, främst inom äldreomsorgen.
- Hantera ekonomiska underlag, kommunicera med brukare och anhöriga samt samarbeta med kollegor inom olika delar av verksamheten.
- Vara med i arbetet med att ta fram informationsmaterial och riktlinjer för avgifter.
- Vara en länk mellan ekonomiavdelningens redovisningsenhet och socialkontoret.
Stöd och utveckling är inne i en spännande fas där mycket utveckling sker vilket innebär att även denna roll är under utveckling. Arbetsuppgifter utöver de som står ovan kan tillkomma utifrån hur behovet inom kontoret ser ut.
Vi söker dig som har:
- Gymnasieutbildning och/eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppgifterna.
- Dokumenterad erfarenhet av administrativa uppgifter inom kommunal verksamhet.
- Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
- Arbetat med ekonomiska underlag.
- Intresse av att utveckla och förbättra processer och rutiner.
- Goda datakunskaper (Officepaketet).
- Lätt för att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
- Dokumenterad erfarenhet av avgiftshandläggning.
- Erfarenhet av arbete i Lifecare Avgifter.
- Goda kunskaper i Excel.
Som person behöver du vara strukturerad och noggrann, stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.
Tjänsten är ett heltidsvikariat på ett år med möjlighet till förlängning, tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 3 oktober, 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
