Avgiftshandläggare till Område Myndighetsutövning Äldre
2025-09-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På Södermalm bor ca 21 000 personer som är 65 år eller äldre.
Av dessa har ca 3 500 personer någon form av biståndsbedömd insats, i första hand enligt socialtjänstlagen. Beställarenhetens uppdrag är att bevilja rätt stöd och insatser, på ett sådant sätt att den äldres tillvaro präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.
Välkommen till oss
Beställarenheten på avdelningen för äldreomsorg
Då en av våra nuvarande avgiftshandläggare går vidare till annan tjänst söker vi nu en ny avgiftshandläggare på enheten. Vi söker dig som brinner för målgruppen äldre och vill vara med att driva, vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet inom vår verksamhet.
Hos oss på beställarenheten arbetar idag 65 medarbetare, varav 44 biståndshandläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i fyra team som arbetar efter geografiskt indelade områden, även ett ytterligare team som handlägger ärenden där behoven är mer komplexa. På enheten arbetar även två gruppledare som är ett stöd i ärenden och det dagliga arbetet. Enhetens ledning består av en områdeschef och fyra enhetschefer samt två controllers. Utöver det finns ett team som handlägger färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden. Enheten har även flera stödfunktioner som bland annat ansvarar för avgiftshantering, fakturering, och bokning av transporter.
Vi är en enhet som ständigt vill utvecklas och söker dig som vill göra detta tillsammans med oss! Hos oss får du möjlighet att utöver ditt uppdrag engagera dig i olika nätverk för att utveckla arbetssätt och göra verksamheten mer effektiv. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor och tillgängliga chefer.
Vi erbjuder
Södermalms stadsdelsförvaltning tillämpar vinter- och sommararbetstid och har ett flextidsavtal. Som medarbetare har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris samt erbjuds ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år (2025). Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar.
Din roll
I din roll som avgiftshandläggare är du en av stödfunktionerna på enheten. Du kommer i huvudsak arbeta med att handlägga avgifter utifrån insatsbeslut som fattas av biståndshandläggare. Du ansvarar för att de äldre som har bistånd enligt socialtjänstlagen har en korrekt avgift för insatserna de är beviljade. I rollen ingår att hantera omsorgsskulder samt att identifiera de som kan vara i behov av stöd med sin ekonomihantering. Du kan även komma att arbeta med andra administrativa uppgifter kopplade till biståndshandläggningen. Arbetet sker både enskilt och i grupp och i din roll kommer du arbeta nära biståndshandläggarna på enheten. Telefonkontakt med den enskilde, anhöriga samt god man ingår som en naturlig del i tjänsten.
Rättssäkerheten i handläggning genomsyrar hela handläggningsprocessen. Vi arbetar aktivt med en lärande organisation och med att utveckla vår egen verksamhet där du förväntas ta aktiv del i utvecklingen av metoder och arbetssätt inom ditt område men även att bidra med ditt perspektiv till olika arbetsgrupper och i andra enskilda uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
Gymnasieutbildning med ekonomisk och administrativ inriktning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
Erfarenhet av avgiftshandläggning
Kunskaper inom socialtjänstlagen
Goda kunskaper inom Officepaketet
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av verksamhetssystemet "Paraplyet"
Erfarenhet av äldreomsorg och/eller socialtjänst
Vi ser gärna att du arbetat som administrativ assistent eller liknade tidigare
För att trivas i rollen är det av stor vikt att du är noggrann, stresstålig samt har lätt för att samarbeta. Du har god framförhållning, är serviceinriktad och har ett bra bemötande. Du kan med enkelhet kommunicera på ett tydligt och välformulerat sätt. Då ditt arbete är administrativt är det viktigt att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du förstår också vikten av att ha ett ekonomiskt perspektiv för att verksamheten ska klara en budget i balans. I din roll behöver du även vara flexibel och ha lätt för att ställa om ditt förhållningssätt efter nya omständigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som nyanställd får du en introduktion som är anpassad utifrån dina erfarenheter och ditt behov.
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden.
Registerutdrag kan komma att begäras.
Stadsdelsförvaltningen har nya och moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad i närheten av Mårtensdal (tvärbana) och Gullmarsplan (t-bana).
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Månadslön
