Avgiftshandläggare/administratör till socialförvaltningen, Huddinge Kommun
Huddinge kommun, Ekonomienheten administration / Ekonomiassistentjobb / Huddinge
2026-04-24
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Ekonomienheten administration i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på ekonomienheten som är en av tre stabsfunktioner inom socialförvaltningen. Ekonomienheten ger stöd i frågor till chefer på samtliga nivåer i förvaltningen samt utarbetar underlag till vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.
Ekonomienheten är uppdelad i en strategisk del och i en operativ administrativ del. Tjänsten som avgiftshandläggare ingår i den administrativa delen som består av tre ekonomiassistenter, fyra avgiftshandläggare och en hyresadministratör. Närmsta chef är ekonomienhetens biträdande ekonomichef.
Om arbetet
Som avgiftshandläggare har du ett mångsidigt uppdrag och du arbetar i en spännande och utvecklande miljö. I rollen kommer du i huvudsak att ansvara för beräkning av avgifter utifrån gällande regler med utgångspunkt i socialtjänstlagen.
Arbetsuppgifterna innebär att du främst beräknar avgifterna utifrån uppgifter om inkomst och utgifter som lämnats av kund/brukare samt på information från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Därefter fattas beslut om avgiftens storlek.
Du ingår i vårt arbetsteam för avgifter med fyra kollegor som arbetar tillsammans. I arbetsuppgifterna ingår att ha telefonsamtal med kunder/brukare. Du kommer att möta människor som befinner sig i olika livssituationer, och därför ser vi att du har en god serviceförmåga samt ett professionellt förhållningssätt i dina samtal. I rollen kommer du samverka med olika professioner både inom vår organisation och utanför organisationen. I övrigt ingår förekommande administrativa uppgifter inom ramen för verksamhetsområdet.
I din roll kommer även ingå hantering av leverantörsfakturor innebärande:
Granskning av placerings fakturor mot underlag
Kontering av fakturor i inköps- och fakturahanteringssystemet Proceedo
Systematisk registrering och hantering av placeringar utifrån underlag
Kontakt med leverantörer
Kontakt med bosamordnare och verksamhetsplanerare
Utöver detta kan även andra administrativa arbetsuppgifter komma att ingå som du bedöms vara lämplig för utifrån din kompetens och personliga egenskaper
Arbetsuppgifternas fördelning beräknas uppgå till 75 % avgiftshandläggning och 25 % administration. Detta kan dock variera över tid och i framtiden.
Om dig
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning med ekonomisk och administrativ inriktning. Även annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdiga kan vara aktuell.
Ett krav är att du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifter inom ekonomi och administration. Du ska även ha kunskap i Office-paketet, gärna mot Excel.
Erfarenhet från verksamhetssystemet Lifecare och fakturahanteringssystemet Proceedo är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet samt av myndighetsutövning och avgiftshandläggning inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Du behöver också ha goda kunskaper i svenska såväl muntligt som skriftligt.
Du har en god social förmåga, ett professionellt bemötande och har lätt att samarbeta med andra men har även förmågan att självständigt klar av att prioritera i stressiga situationer och arbetstoppar. Du präglas av ekonomiskt tänkande och har god förmåga att planera, strukturera och prioritera i ditt arbete samt har ett bra siffersinne. Du är uthållig i ditt arbete och ser och tar egna initiativ till lösningar på utmaningar som uppstår. Du vill utveckla och vågar prova nytt och lär dig av nya erfarenheter. Du har en hög grad av kvalitetsmedvetenhet och är serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Maria Andersson biträdande ekonomichef, 08-535 312 84 maria.andersson3@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320408".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068)
Hälsovägen 7 (visa karta
)
141 57 HUDDINGE
Huddinge kommun, Ekonomienheten administration
Biträdande ekonomichef
Maria Andersson maria.andersson3@huddinge.se 0853531284
9874348