Avfallsingenjör till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
Gällivare kommun / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2025-08-15
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning av verksamheten
Teknikavdelningen ingår i Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen och ansvarar för att ge invånaren god service inom verksamhetsområdena vatten/avlopp, gator, trafik, fiber samt avfallshantering. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad?
Tjänsten finns inom teknikstaben som består 8 medarbetare. Hos oss blir du del av en trevlig och engagerat team där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
följa upp avfallsplanen och dess mål och nyckeltal
kommunicera med invånare, företag och kommunala verksamheter om vilka åtgärder som krävs för att nå målen och därmed ett hållbarare och resurseffektivare samhälle inom avfallsområdet
ta fram pedagogiskt och målgruppsanpassat informationsmaterial och analysera statistik och därmed förbättra verksamheten
arbeta med uppdatering av avfallsföreskrifter enligt gällande lagstiftning och taxor genomförande av samrådsprocesser
initiera och driva olika utvecklingsprojekt som berör hela avfallskedjan. Till exempel förbereda verksamheten inför kommande lagändringar eller förbättra tjänster för våra invånare och företag
genomföra utredningar inom avfallsområdet samt omvärldsbevaka
hålla föredrag på till exempel skolor/förskolor/företag
arbeta med föreningar, näringsliv och andra intressenter kopplat till avfallsförebyggande arbete, exempelvis arrangera klädbytardagar
hålla i arbetsgrupper tillsammans med övriga samverkanskommuner
upprättande av upphandlingsunderlag
bidra med kunskap inom avfallsområdet inom Gällivare Kommun
upprätta tjänsteskrivelser samt svara på frågeställningar från nämnder och kommuninvånar
Kvalifikationer
Är du personen vi söker? Du har högskole- eller universitetsutbildning inom miljöområdet eller annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas likvärdig. I rollen är det viktigt att känna sig trygg med att ha många kontakter, möta människor och motiveras av att arbeta på ett service- och kundorienterat sätt. Du ska ha förmåga att arbeta såväl självständigt som i team och du drivs av att vara med och utveckla verksamheten. Som person är du drivande, strukturerad och har god datorvana. Erfarenhet av att arbeta med utredning av ärenden, både enklare och mer komplexa. Meriterande är om du har erfarenhet av arbetsuppgifter som beskrivs ovan samt har arbetat i en politisk styrd organisation. En fördel är om du arbetat med miljö- och avfallslagstiftning. Du har ett genuint intresse för avfallshantering och drivs av att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar vår värdegrund Kunden i fokus.
B körkort erfordras.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråklagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV, bevis på legitimation och namngivna referenser. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret (Tv, visstids, längre vik)
Friskvårdstimme/vecka
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
Möjligheten till att semesterväxla för fler semesterdagarAnställningstyp/arbetstider
100 % tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning -Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Upplysningar
Avdelningschef Per-Erik Suorra, tfn 0970-818 814
Fackliga företrädare
Vision, nås på tfn 0970-818 000
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Per-Erik Suorra Per-Erik.Suorra@gallivare.se 0970-818814 Jobbnummer
9460307