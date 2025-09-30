Äventyrsguide/medarbetare- Äventyrshörnan, Erikslund Västerås
2025-09-30
Vi på Äventyrshörnan söker nu en engagerad och social medarbetare som vill bli en del av vårt team i vår spel- och upplevelselokal i Erikslunds Shopping Center, Västerås.
Om rollen
Som äventyrsguide hos oss blir du en nyckelperson i att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster - främst barnfamiljer. Du kommer att:
Guida och introducera gäster i våra spel och aktiviteter.
Bygga relationer genom att prata med våra besökare, förklara vår affärsidé och bidra till att stärka vårt varumärke.
Sköta våra sociala medier och hjälpa till att sprida vår spelglädje digitalt.
Omfattning och villkor
Tjänst på 75% (ca 128 timmar/månad).
Provanställning i 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Fast lön.
Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger.
Vi söker dig som:
Har hög social kompetens och tycker om att prata med människor.
Har energi och ork att möta många gäster varje dag med ett leende.
Är serviceinriktad, positiv och trygg i att guida både barn och vuxna.
Har god förståelse för sociala medier och kan skapa engagerande innehåll.
Talar flytande svenska.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom service, försäljning eller marknadsföring.
Intresse för spel, VR och digitala upplevelser.
Så här söker du
Intervjuer sker på plats i vår äventyrslokal i Erikslunds Shopping Center, Västerås och kan ske omgående och löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Läs mer om oss på www.aventyrshornan.se
Är du redo att bli en del av vårt äventyr?
Skicka in din ansökan (CV + kort personligt brev) redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@aventyrshornan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Äventyrshörnan AB
(org.nr 559519-4852)
Krankroksgatan 17 (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Arbetsplats
Äventyrshörnan Jobbnummer
9534212