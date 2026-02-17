Avdelningsjurist till Bidragsbrottsavdelningen, Göteborg
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Bidragsbrottsavdelningen omfattar områdena Brottsförebyggande arbete, Kontroll, Betalning samt Återbetalning. I avdelningens verksamhet för det rättsliga stödet ingår det att vara ett stöd till verksamheterna omprövning, processföring samt avdelningens övriga verksamhetsområden. Som avdelningsjurist har du ett nära samarbete med dina juristkollegor och vi arbetar tätt tillsammans för att säkerställa en hög kvalitet och kompetensutveckling i ett tidvis högt arbetstempo.
Rättsligt stöd, utveckling och samarbete
Avdelningsjuristerna inom Bidragsbrottsavdelningen arbetar med en stor bredd av rättsliga frågor inom ovan nämnda områden. Arbetsuppgifterna omfattar att kvalitetssäkra juridiska dokument, stödja i juridiska dialoger, utforma interna styrdokument, svara på beredningar och remisser, handlägga JO-remisser, ta fram utbildningar, agera bollplank till verksamheten m.m. Det rättsliga stödet arbetar även strategiskt och systematiskt med informationshantering kopplat till förvaltningslagen, offentlighet- och sekretesslagen samt GDPR.
Försäkringskassan får fler och fler befogenheter och möjligheter i arbetet mot bidragsbrott, vilket innebär att det krävs rättsligt utvecklingsarbete i implementeringen av reformer. Det rättsliga stödet på Bidragsbrottsavdelningen ska också bidra till arbetet med regelutveckling i syfte att förebygga bidragsbrott.
Arbetet innebär ett särskilt ansvar för en korrekt och likformig tillämpning av socialförsäkringen och annan gällande lagstiftning. Med utgångspunkt i den rättsliga styrningen ansvarar du för att bevaka rättsutvecklingen inom Bidragsbrottsavdelningen. Det innebär utvecklingen inom såväl socialförsäkringsrätt som inom andra rättsliga frågor som påverkar myndighetens möjligheter att förebygga bidragsbrott. Genom att vara ett nära rättsligt stöd till avdelningens medarbetare och utvecklingsverksamhet bidrar du till en god rättslig kvalitet. Du stödjer chefer och medarbetare i rättsliga frågor och delar med dig av din kunskap. Du bidrar till gott samarbete både inom avdelningen och med andra avdelningar, inklusive myndighetens rättsavdelning.
Som jurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Detta är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har jur.kand.- eller juristexamen
• är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis liknande erfarenhet från domstol eller hos myndighet
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• har goda kunskaper i förvaltningsrätt och socialförsäkringsjuridik
• har goda kunskaper kopplade till bidragsbrott, återkrav, ekonomisk brottslighet och brottsförebyggande arbete eller liknande frågor
• har goda kunskaper i Offentlighet och sekretess, dataskyddsfrågor samt övrig myndighetsjuridik.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 eller fler tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Tester och/eller arbetsprover komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Charlotte Ljungström Wendel 010-112 30 45 (för frågor om tjänsten, efter den 3/3). HR-specialist: Mikael Dewrang, 010-113 10 44, (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8:e mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
