Avdelningsjurist inrikting Dataskydd & Digitalisering (vikariat) Stockholm
2026-04-16
Bidragsbrottsavdelningen omfattar områdena Brottsförebyggande arbete, Kontroll, Betalning samt Återbetalning. I avdelningens verksamhet för det rättsliga stödet ingår det att vara ett stöd till verksamheterna omprövning, processföring samt avdelningens övriga verksamhetsområden.
Utredningar, analyser och teamarbete
Vi söker nu en avdelningsjurist som ska arbeta inom ovan nämnda ansvarsområden och som har en inriktning mot dataskydd samt digitalisering. Arbetsuppgifterna omfattar att kvalitetssäkra juridiska dokument, stödja i juridiska dialoger, utforma interna styrdokument, svara på beredningar och remisser, handlägga JO-remisser, ta fram utbildningar, agera bollplank till verksamheten, representera avdelningen i olika projekt och arbetsgrupper m.m. Det rättsliga stödet arbetar även strategiskt och systematiskt med informationshantering kopplat till förvaltningslagen, offentlighet- och sekretesslagen samt GDPR. Ditt fokus som avdelningsjurist kommer vara att bistå med juridisk expertkompetens inom avdelningens arbete med dataskydd samt digitaliseringsfrågor.
Försäkringskassan får fler och fler befogenheter och möjligheter i arbetet mot bidragsbrott, vilket innebär att det krävs rättsligt utvecklingsarbete i implementeringen av reformer. Det rättsliga stödet på Bidragsbrottsavdelningen ska också bidra till arbetet med regelutveckling i syfte att förebygga bidragsbrott.
Som avdelningsjurist har du ett nära samarbete med dina juristkollegor som finns på de tre orterna, Malmö, Göteborg samt Stockholm, och vi arbetar tätt tillsammans för att säkerställa en hög kvalitet och kompetensutveckling i ett tidvis högt arbetstempo.
Rättsligt stöd, utveckling och samarbete
Arbetet innebär ett särskilt ansvar för en korrekt och likformig tillämpning av socialförsäkringen och annan gällande lagstiftning. Med utgångspunkt i den rättsliga styrningen ansvarar du för att bevaka rättsutvecklingen inom Bidragsbrottsavdelningen. Det innebär utvecklingen inom såväl socialförsäkringsrätt som inom andra rättsliga frågor som påverkar myndighetens möjligheter att förebygga bidragsbrott. Genom att vara ett nära rättsligt stöd till avdelningens medarbetare och utvecklingsverksamhet bidrar du till en god rättslig kvalitet. Du stödjer chefer och medarbetare i rättsliga frågor och delar med dig av din kunskap. Du bidrar till gott samarbete både inom avdelningen och med andra avdelningar, inklusive myndighetens rättsavdelning.
Som jurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
har juristexamen
har mycket goda kunskaper inom dataskydd och digitalisering
har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet
är handlingskraftig och har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
uppskattar och har mycket god förmåga att samarbeta med andra.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor, gärna på myndighet eller annan relevant uppdragsgivare
är notariemeriterad eller har annan motsvarande domstolserfarenhet
har erfarenhet av arbete med säkerhetskyddsrättsliga frågor
har erfarenhet av samarbete med medarbetare inom olika områden
har en god pedagogisk förmåga och kan förklara och förenkla komplicerade juridiska termer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
1 tjänst, heltid, vikariat om ca 10 månader med möjlighet till förlängning, tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Svenskt medborgarskap krävs. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering och arbetsprover komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Malmö, Göteborg eller Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-oss
Chef: Charlotte Ljungström Wendel, 010-112 30 45 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Mikael Dewrang, mikael.dewrang@forsakringskassan.se
010-113 10 44 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2026. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
