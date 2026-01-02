Avdelningsdirektör - leda Regeringskansliets administrativa avdelning
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du en resultatorienterad och erfaren chef. Vill du vara med och leda utvecklingen av administrationen i Regeringskansliet? Kan du leda och motivera andra? Då kan vi erbjuda dig det utmanande uppdraget att som avdelningsdirektör leda Regeringskansliets administrativa avdelning.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Förvaltningschefen i Regeringskansliet biträder tillsammans med statsministerns statssekreterare samt rättschefen i Statsrådsberedningen, statsministern i den löpande ledningen av Regeringskansliet. Under förvaltningschefen har avdelningsdirektören ett myndighetsövergripande ansvar för frågor om informationsförvaltning, ekonomisk redovisning, ekonomiadministration, upphandling, inköp, lokalförsörjning, närservice samt administrativt stöd till statliga kommittéer. Inom avdelningen ryms också det svenska Centrala registret för Natohandlingar. Avdelningsdirektören leder och planerar avdelningens verksamhet. Avdelningen är indelad i tre enheter - Ekonomi och affärer, Informationsförvaltning samt Lokalförsörjning och kommittéstöd - som i sin tur är indelade i sektioner. Avdelningsdirektören har personalansvar för enhetscheferna. Inom avdelningen arbetar ca 235 personer.
Inom avdelningens olika verksamheter bedöms det finnas goda möjligheter att genom utveckling av arbetssätt och processer och med stöd av digital teknik, förbättra avdelningens bidrag till myndighetens effektivitet i olika avseenden. Ett centralt uppdrag för avdelningsdirektören är därför att tillsammans med avdelningens chefer leda ett systematiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Det kommer att krävas nära samarbete med övriga avdelningar inom Förvaltningsavdelningen samt en god dialog med departementen om hur verksamheten bäst bör utvecklas. Avdelningsdirektören ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-01-02Bakgrund
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen inom för tjänsten relevant område, eller annan lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant för befattningen. Har du genomgått relevanta ledarskapsutbildningar är det meriterande. Du har flerårig aktuell och för tjänsten relevant chefserfarenhet av verksamhets-, budget- och personalansvar. Vi ser även att du har erfarenhet av att vara chef över chefer.
Rollen kräver flera års erfarenhet av att framgångsrikt leda verksamhetsutveckling och förändring på strategisk nivå i en större komplex verksamhet med flera chefsnivåer. Du har även relevant arbetslivserfarenhet från statlig myndighet samt har erfarenhet av att företräda en större verksamhet i olika sammanhang. Vidare har du även erfarenhet av kund/ användardrivet utvecklingsarbete och har goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
Det är meriterande med erfarenhet av kvalificerat arbete samt av att leda verksamhet inom ett eller flera av avdelningens verksamhetsområden. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor i säkerhetskänslig verksamhet samt med relevant erfarenhet av arbete i Regeringskansliet.
Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och ha kunskaper engelska i både tal och skrift.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att sätta mål, prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.
Du har även hög integritet och stor personlig mognad och har mycket god kommunikativ förmåga, samt har förmåga att företräda en verksamhet både internt och externt. Du har mycket god förmåga att samverka, bygga relationer och skapa förtroende hos uppdragsgivare och andra aktörer samt har förmåga att förstå förutsättningarna i en politiskt styrd organisation.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat förordnande som chef. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten och vad vi erbjuder, kontakta Henrik Holmer, förvaltningschef eller rekryteringsspecialist Siri Hågefalk. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlströmför ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Frågor om tjänsten kan ej besvaras 23:e december till 1:a januari. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23:e januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9666997