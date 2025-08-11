Avdelningschef Verksamhetsstöd till Upphandlingsmyndigheten
2025-08-11
Vill du arbeta på en spännande myndighet med uppdraget att verka för sunda offentliga affärer för en hållbar framtid tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor? Vi ger stöd och förmedlar kunskap inom offentlig upphandling och statsstöd till många olika aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Vi är också statistikmyndighet med ansvar för att samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling. Vi söker nu en engagerad, kunnig och samhällsintresserad chef för vår avdelning för verksamhetsstöd.
Om avdelningen
Avdelningen för Verksamhetsstöd ansvarar för leveransen av myndighetens arbete inom områdena ekonomi, verksjuridik, arkiv, registratur, inköp, lokaler, reception och HR.
Arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef leder och utvecklar du avdelningens verksamhet för att bidra till myndighetens långsiktiga mål. Som chef utövar du ett tillitsbaserat ledarskap och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetare. Du stödjer medarbetarna på avdelningen att arbeta tvärfunktionellt tillsammans med andra i organisationen med fokus på god kvalité, ansvarstagande och goda samarbeten.
Du har ansvar för en avdelning där för närvarande 11 medarbetare arbetar och du har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du arbetar nära avdelningens medarbetare där myndigheten tillämpar tillitsbaserat ledarskap. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören. I ledningsgruppen tar du ansvar såväl för det egna sakområdet som helheten utifrån ett myndighetsperspektiv.
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsexamen inom HR, juridik, ekonomi eller annat relevant område, alternativt annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig
• Flerårig chefs- eller ledarerfarenhet inom offentlig verksamhet där du också planerat, lett och följt upp verksamhet
• Erfarenhet av personaladministrativt arbete
• Erfarenhet av att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som i skrift
Meriterande
• Erfarenhet av att utgöra en del av myndighetsledningen
• Erfarenhet av att leda och driva HR-processer på strategisk nivå i en större organisation
• Erfarenhet av att ha arbetat i ett lönesystem
• Kunskap om och/eller erfarenhet av inköp och upphandling inom offentliga affärer
Om dig
Vi söker dig som är kunnig, besitter ett professionellt ledarskap och är ansvarstagande med en förmåga att stödja, motivera, utveckla och inspirera. Du har hög samarbetsförmåga och kan anpassa dig till förändrade förhållanden, har förmåga att prioritera olika krav, behov och önskemål och ser utmaningar utifrån en helhetssyn och vad som är bäst för myndigheten som helhet. Du har en strategisk förmåga men även beredd att kunna gå in operativt där så behövs. Vidare uppmuntrar och stödjer du utvecklingsinitiativ samtidigt som du säkerställer att avdelningens grundläggande uppdrag levereras och att du håller givna ekonomiska ramar. Du har en förmåga att bygga starkt förtroende och partnerskap såväl internt som externt, är trygg i ditt ledarskap och kommunicerar professionellt och tydligt efter målgruppens och myndighetens behov.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningen
Vi söker en chef med placeringsort i Solna. Du har möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten medger det.
Vi är en modern myndighet som samlar en bredd av specialistkompetenser. Idag är vi cirka 70 medarbetare som sitter i ljusa och nyrenoverade lokaler i Solna Business Park, nära allmänna kommunikationer. Läs gärna mer om vårt uppdrag och oss som arbetsgivare på vår webbplats.
Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Ansökan
Tycker du att tjänsten låter intressant? Välkommen att skicka in din ansökan bestående av CV samt personligt brev via vårt rekryteringsverktyg. Sista ansökningsdag är 1 september 2025.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Marie Nilsson, HR-specialist, 08-586 217 87
Henrik Grönberg, Saco-S 08-586 317 16
Anna Larka, ST 08-586 217 38 Ersättning
